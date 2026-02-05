La Ciudadela se renueva de cara a la Primera Nacional 2026

El estadio La Ciudadela atraviesa un proceso de renovación integral que apunta a mejorar sus condiciones estructurales y funcionales de cara al inicio de la Primera Nacional 2026. Las obras ya están en marcha y abarcan distintos sectores del escenario donde San Martín hace de local, con el objetivo de que socios e hinchas se reencuentren con un estadio renovado.
Durante las últimas semanas comenzaron a notarse los cambios. Algunos escalones de las tribunas ya fueron pintados, mientras que en la zona de plateas se avanzó con la remoción de butacas para la colocación de un velo impermeabilizante. Si bien se mantendrá la imagen característica de la tribuna que da a calle Pellegrini, el sector será renovado en su totalidad. A eso se suman trabajos en el área de vestuarios y en distintos espacios internos del estadio.
Federico Díaz, encargado del Departamento de Infraestructura del club, explicó que el punto de partida fue un diagnóstico complejo. “Al asumir esta etapa de gestión, nos encontramos con un estadio que atravesaba un deterioro importante como consecuencia de la falta de mantenimiento”, señaló. Según detalló, la situación incluía “instalaciones eléctricas y equipos fuera de funcionamiento, filtraciones de agua en oficinas, artefactos y mobiliario dañados, y un campo de juego sin los insumos necesarios para su correcto cuidado”.
Frente a ese panorama, la decisión fue actuar de inmediato. “A partir de esa realidad, y con una mirada puesta en el futuro, decidimos enfocarnos en la recuperación, reparación y mantenimiento de nuestro patrimonio, priorizando las urgencias”, explicó Díaz. Esa primera etapa ya se tradujo en obras visibles y en intervenciones que apuntan tanto a lo estético como a lo funcional.
Entre los trabajos realizados, el club avanzó con la impermeabilización y pintura de las plateas, la puesta en valor de los vestuarios, la limpieza y pintura de las tribunas populares y la mejora de los baños. Además, se encaró la reparación y el ordenamiento de las instalaciones eléctricas, un punto sensible por razones de seguridad y operatividad. También se realizaron tareas de mantenimiento general en sectores clave como palcos, sala de prensa y espacios de uso común.
Uno de los ejes centrales del plan es el campo de juego. En ese sentido, Díaz destacó la conformación de una Subcomisión de Mantenimiento de campos de juego, integrada por ingenieros agrónomos que trabajan de manera desinteresada. “Aportan planificación, conocimiento y profesionalismo para mejorar el estado de nuestras canchas”, remarcó. La iniciativa busca dar un salto de calidad en un aspecto determinante para la competencia y para la preservación del estadio.
La renovación de La Ciudadela no se limita a una intervención puntual, sino que forma parte de una planificación más amplia. “De cara al futuro, el objetivo central es consolidar un plan sostenido de mantenimiento y jerarquización del estadio”, afirmó el responsable de infraestructura. La idea es que las mejoras no sean aisladas, sino parte de un proceso continuo que evite volver a situaciones de deterioro.
En ese marco, el club apunta a elevar la comodidad de socios e hinchas y a optimizar las condiciones para los diferentes actores que utilizan el estadio en cada jornada. “Queremos recibirlos como se merecen: en un estadio cuidado, ordenado y a la altura de la historia que exige nuestro club”, sintetizó Díaz, marcando el horizonte de la gestión.
Las obras se desarrollan mientras San Martín planifica su próxima temporada en la Primera Nacional, con la intención de que el regreso del público a La Ciudadela sea también un reencuentro con un estadio renovado. El desafío no es menor: se trata de preservar uno de los patrimonios más importantes del club y, al mismo tiempo, adaptarlo a las exigencias actuales del fútbol profesional.
Con trabajos visibles y otros que avanzan puertas adentro, La Ciudadela empieza a mostrar señales de cambio. El proceso está en marcha y apunta a que el estadio recupere protagonismo no solo como escenario deportivo, sino también como símbolo de identidad para el pueblo "santo".