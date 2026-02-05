La Ciudadela se renueva de cara a la Primera Nacional 2026

Durante las últimas semanas comenzaron a notarse los cambios. Algunos escalones de las tribunas ya fueron pintados, mientras que en la zona de plateas se avanzó con la remoción de butacas para la colocación de un velo impermeabilizante. Si bien se mantendrá la imagen característica de la tribuna que da a calle Pellegrini, el sector será renovado en su totalidad. A eso se suman trabajos en el área de vestuarios y en distintos espacios internos del estadio.