¿Cuántos minutos de bicicleta fija necesitas para quemar grasa rápidamente?

Puede que hayas comprado una en la pandemia y la uses de perchero para la ropa o que estés pensando en adquirir una para evitar el recorrido al gimnasio, la bicicleta estática puede ser conveniente para quienes quieren darle un uso o hacer ejercicio sin salir de casa. Ahora bien ¿qué tan efectiva es en el propósito de pérder peso? ¿cuánto tiempo se necesita ejercitar para quemar grasa?
Además de poder ver televisión mientras pedaleás o ejercitar incluso con ropa de pijama, la bicicleta estática es un equipo de gimnasio que supone múltiples beneficios para la salud. Por un lado, parte beneficia la tonificación muscular, trabajando los glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. Por otro, ayuda a mejorar la resistencia y la capacidad cardiovascular, así como también contribuye al propósito de adelgazar si se realiza por un tiempo específico.
¿Cuánto tiempo debemos andar en bicicleta para quemar grasa?
La bicicleta estática puede ayudarnos a reducir el procentaje de masa grasa en el cuerpo, sin embargo, es importante considerar el tiempo en que debemos ejercitar para lograrlo. Según indican desde la revista "Mejor con Salud", una sesión de pedaleo de 45 minutos permite perder, aproximadamente, entre 400 y 600 kilocalorías.
"A nivel principiante, es importante ir poco a poco. La clave es empezar por 20 o 30 minutos diarios e ir sumando movimientos, porque al principio una hora completa no se aguanta", explica el entrenador personal Raúl González al medio laSexta.com.
Practicando tres o cuatro días a la semana durante unos 45 minutos, los resultados de estas sesiones de bicicleta estática pueden verse a partir del primer mes de entrenamiento, aunque siempre depende de los factores personales y de cómo sea el ejercicio. La alimentación y la combinación o no de la bicicleta con otros deportes pueden contribuir a que esa pérdida de peso se note unos días antes o después. "Hay que contraer el abdomen para asegurarnos de que quemamos grasa. Y es fundamental ser constante. Media hora todos los días es menos costoso y más efectivo que una hora entera tres días a la semana", aconseja el entrenador.
¿Cómo usar la bicicleta estática para perder grasa?
El entrenador advierte que el modo de entrenamiento tiene pautas generales. Pasado un período de calentamiento, se recomienda cambiar de ritmo con intervalos de intensidad, porque así se queman más calorías y la pérdida de peso se nota antes. Incluso haciendo ejercicios de fuerza como sentadillas, flexiones o rutinas de diez minutos antes de la bicicleta se puede perder más rápido la grasa. "En este tiempo lo que hacemos es obligar al cuerpo a vaciar los depósitos de glucógeno muscular, de modo que cuando lleguemos a los intervalos en la bicicleta el organismo va a acceder antes a las reservas de grasa", asegura González.
Llevando esta situación a las cifras, este entrenador recomienda ejercitarse durante 30 minutos de forma suave y luego pasar a un minuto de intensidad muy alta y dos de intensidad baja; así durante 20 minutos. "Este protocolo de intervalos es muy bueno", señala.
Una opción más apta para principiantes podría ser esta: intercalar 20 o 30 segundos de esfuerzo intenso con 40 o 60 segundos de pedaleo más suave.