Cómo hacer brownie rico en magnesio en simples pasos

Cómo preparar brownie rico en magnesio

Para hacerlos, solo necesitás dátiles sin carozo, frutos secos como almendras y nueces, manteca de maní, cacao y un poquito de aceite de coco. El proceso es muy fácil: ponés los dátiles, frutos secos, cacao y manteca de maní en una procesadora hasta que se unan bien. Si la mezcla queda muy espesa, un chorrito de aceite de coco ayuda a que sea más manejable. Después, llevás la preparación a una fuente de vidrio enmantecada y horneás por 20 minutos. ¡Y listo! Podés servir pequeñas porciones y decorarlas con frutos secos picados.