Cómo hacer brownie rico en magnesio en simples pasos

El magnesio es un componente fundamental para nuestra salud. Lo encontramos en alimentos y suplementos, y es clave para que nuestro organismo funcione correctamente. Pero, ¿sabías que podés incorporarlo de una forma no solo natural y casera si no también deliciosa? Estos ricos brownies te ayudarán aumentar tus niveles de magnesio sin la necesidad de químicos artificiales.
Una excelente manera de hacerlo fue compartida por la especialista Jeanette Enmanuel en Telemundo España. Ella mostró cómo preparar unos brownies llenos de nutrientes, utilizando ingredientes saludables y ricos en magnesio. Es una opción simple y riquísima.
Cómo preparar brownie rico en magnesio
Para hacerlos, solo necesitás dátiles sin carozo, frutos secos como almendras y nueces, manteca de maní, cacao y un poquito de aceite de coco. El proceso es muy fácil: ponés los dátiles, frutos secos, cacao y manteca de maní en una procesadora hasta que se unan bien. Si la mezcla queda muy espesa, un chorrito de aceite de coco ayuda a que sea más manejable. Después, llevás la preparación a una fuente de vidrio enmantecada y horneás por 20 minutos. ¡Y listo! Podés servir pequeñas porciones y decorarlas con frutos secos picados.
Los múltiples beneficios de una dieta rica en magnesio
Más allá de esta tentadora receta, los especialistas recomiendan sumar magnesio a nuestra dieta por los múltiples beneficios que ofrece. Desde el sitio Medline Plus explicaron cuáles son los seis cambios positivos que podés experimentar al incorporar suficiente magnesio.
En el corazón: Ayuda a regular los latidos cardíacos y es vital para mantener los huesos fuertes.
En el cerebro: Está directamente asociado con las funciones cerebrales, mejorando los procesos cognitivos y la memoria.
En los huesos: Contribuye a fortalecerlos y a prevenir afecciones como la osteoporosis, facilitando además el metabolismo del calcio.
En los músculos: Ideal para quienes hacen deporte, ya que favorece una mejor recuperación muscular después del entrenamiento.
Mejora el metabolismo: Está ligado a cómo nuestro cuerpo procesa los alimentos, aunque siempre es bueno consultar a un nutricionista para una dieta personalizada.
Salud digestiva: Relaja los músculos del intestino, ayudando a prevenir el estreñimiento. Combinarlo con fibra y agua potencia este efecto.
Incorporar este mineral esencial es más fácil de lo que parece, y opciones naturales como la de estos brownies nutritivos son una excelente forma de empezar.