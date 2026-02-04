Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Los panqueques son una receta más que sencilla para incorporar en el desayuno. Sin embargo, esta preparación a base de huevos, leche y harinas, muchas veces no se ajusta a las dietas libres de gluten o que simplemente buscan reducir el consumo de cereales como el trigo. Pero esta receta de esta comida sin harinas y con solo dos ingredientes puede ser más que conveniente.