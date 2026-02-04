Secciones
SociedadSalud

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Con solo dos ingredientes que seguro tenés en casa, podés preparar esta receta económica, sencilla y más que saludable.

Prepará panqueques sin harina con solo dos ingredientes. Prepará panqueques sin harina con solo dos ingredientes.
Hace 3 Hs

Los panqueques son una receta más que sencilla para incorporar en el desayuno. Sin embargo, esta preparación a base de huevos, leche y harinas, muchas veces no se ajusta a las dietas libres de gluten o que simplemente buscan reducir el consumo de cereales como el trigo. Pero esta receta de esta comida sin harinas y con solo dos ingredientes puede ser más que conveniente. 

Torta matera sin harinas: receta fácil, económica y deliciosa

Torta matera sin harinas: receta fácil, económica y deliciosa

Deliciosa, fácil de preparar y saludable, esta receta de panqueques sin harinas es más que beneficiosa. Con ello podemos reducir el consumo de harinas refinadas que muchas veces se asocia con aumento de la grasa coporal. Además, las dietas con un bajo contenido en carbohidratos de fuentes como la harina blanca parecen combatir los casos de hipertensión arterial, la obesidad, el síndrome metabólico o la diabetes. 

¿Cómo preparar los panqueques sin harinas con solo dos ingredientes?

Estos panqueques deliciosos e increíblemente simples se disfrutan mejor inmediatamente después de cocinarlos. Con solo huevos y una banana, podés tener panqueques saludables sin cereales ni azúcar agregada.

Ingredientes

- 2 huevos grandes

- 1 banana mediana

Instrucciones

1. Licuar los huevos y la banana hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Untar ligeramente con aceite una sartén antiadherente grande y calentarla a fuego medio. Usar 2 cucharadas de masa para cada panqueque y colocar 4 montoncitos de masa en la sartén. 

3. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean secos, de 2 a 4 minutos. Con una espátula fina, dar vuelta suavemente los panqueques y cocinarlos hasta que se doren en la parte inferior, de 1 a 2 minutos más. Transferir los panqueques a un plato. Volver a engrasar ligeramente la sartén y repetir con la masa restante.

Así, en solo dos pasos tenemos listo este desayuno fácil, delicioso y por sobre todo, saludable. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Receta saludable: descubrí cómo hacer panqueques sin harina, extra esponjosos

Receta saludable: descubrí cómo hacer panqueques sin harina, extra esponjosos

Plan alimentario para siete días sin harina: ideas de recetas para desayuno, almuerzo y cena

Plan alimentario para siete días sin harina: ideas de recetas para desayuno, almuerzo y cena

Guía para comprar una freidora de aire: los 15 mejores modelos según expertos

Guía para comprar una freidora de aire: los 15 mejores modelos según expertos

¿Cuánta sal se puede consumir por día sin afectar la salud?

¿Cuánta sal se puede consumir por día sin afectar la salud?

Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Historias de policías buenos y de policías malos
2

Historias de policías buenos y de policías malos

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
3

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Comentarios