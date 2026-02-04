Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Los panqueques son una receta más que sencilla para incorporar en el desayuno. Sin embargo, esta preparación a base de huevos, leche y harinas, muchas veces no se ajusta a las dietas libres de gluten o que simplemente buscan reducir el consumo de cereales como el trigo. Pero esta receta de esta comida sin harinas y con solo dos ingredientes puede ser más que conveniente.
Deliciosa, fácil de preparar y saludable, esta receta de panqueques sin harinas es más que beneficiosa. Con ello podemos reducir el consumo de harinas refinadas que muchas veces se asocia con aumento de la grasa coporal. Además, las dietas con un bajo contenido en carbohidratos de fuentes como la harina blanca parecen combatir los casos de hipertensión arterial, la obesidad, el síndrome metabólico o la diabetes.
¿Cómo preparar los panqueques sin harinas con solo dos ingredientes?
Estos panqueques deliciosos e increíblemente simples se disfrutan mejor inmediatamente después de cocinarlos. Con solo huevos y una banana, podés tener panqueques saludables sin cereales ni azúcar agregada.
Ingredientes
- 2 huevos grandes
- 1 banana mediana
Instrucciones
1. Licuar los huevos y la banana hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Untar ligeramente con aceite una sartén antiadherente grande y calentarla a fuego medio. Usar 2 cucharadas de masa para cada panqueque y colocar 4 montoncitos de masa en la sartén.
3. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean secos, de 2 a 4 minutos. Con una espátula fina, dar vuelta suavemente los panqueques y cocinarlos hasta que se doren en la parte inferior, de 1 a 2 minutos más. Transferir los panqueques a un plato. Volver a engrasar ligeramente la sartén y repetir con la masa restante.
Así, en solo dos pasos tenemos listo este desayuno fácil, delicioso y por sobre todo, saludable.