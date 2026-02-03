El síntoma silencioso que muchos confunden con el paso del tiempo y podría ser señal de demencia

La apatía como señal de alerta

El síntoma que los expertos piden no ignorar es la apatía. No se trata de un simple cansancio, sino de la pérdida del pensamiento y el comportamiento orientados a un objetivo. Según el Dr. Aziz, este signo es especialmente frecuente en la demencia frontotemporal, pero se pasa por alto porque no se manifiesta como una crisis, sino como un retiro paulatino de las actividades cotidianas.