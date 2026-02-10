Secciones
Juan Román Riquelme confrontó al plantel de Boca tras la derrota ante Vélez

El presidente se presentó en Ezeiza, escuchó a los referentes y pidió respuestas por el rendimiento que mostró el equipo en Liniers.

Hace 21 Min

La práctica que abrió la semana para Boca tuvo un condimento inesperado. Después del 2-1 del domingo, el entrenador Claudio Úbeda dejó sin efecto el descanso habitual posterior a los partidos y convocó a los futbolistas al trabajo en el predio. Allí, la sorpresa fue la presencia de Juan Román Riquelme.

Según trascendió a partir de lo informado por los periodistas que siguen el día a día del club, el presidente habló primero y luego habilitó el intercambio. La idea fue poner sobre la mesa lo que ocurrió la noche anterior, revisar el nivel colectivo y escuchar qué explicación encontraban los protagonistas para el momento que atraviesa el equipo.

El mensaje fue directo. A Román no lo conformó lo que vio en Liniers y se los hizo saber cara a cara. Más tarde, algunos de los jugadores de mayor experiencia dieron su punto de vista en busca de respuestas a un bajón futbolístico que empieza a repetirse cada vez que el equipo sale de la Bombonera.

No se trató de un movimiento aislado dentro de su gestión. En distintos tramos de los últimos años, el dirigente eligió intervenir de la misma manera, con diálogo frontal, debate interno y la intención de acomodar el rumbo cuando el funcionamiento no aparece.

En lo inmediato, el calendario ofrece una oportunidad rápida para reaccionar. El domingo 15, el "Xeneize" volverá a presentarse como local frente a Platense desde las 19.30, en un escenario que suele empujar y donde el equipo intentará recuperar confianza después del golpe.

