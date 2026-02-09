Seahawks a la venta: cuánto vale la franquicia de la NFL y el llamativo vínculo con Boca Juniors

Desde la muerte del cofundador de Microsoft en 2018, el equipo quedó dentro de un fideicomiso administrado por su hermana, Jody Allen. Ese instrumento establece que, llegado el momento, los bienes deben liquidarse y el dinero destinarse a causas benéficas, tal como lo dejó indicado el empresario. En la previa de la final empezaron a multiplicarse los reportes sobre el inminente paso al mercado. Aunque voceros de la familia evitaron fijar fechas, admitieron que el cambio de manos ocurrirá.