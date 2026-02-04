Qué fue de la vida de Sue Carpenter, la enfermera que buscó a Diego Maradona en el Mundial 1994

"No quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas". Esta frase icónica de Diego Armando Maradona está grabada en la memoria de los fanáticos del fútbol, acompañada de la imagen de sus últimos minutos en la cancha con la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial de 1994. A su lado, Sue Carpenter, la enfermera que lo llevó al control antidoping, se convirtió en un símbolo de aquel momento.