Qué fue de la vida de Sue Carpenter, la enfermera que buscó a Diego Maradona en el Mundial 1994

"No quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas". Esta frase icónica de Diego Armando Maradona está grabada en la memoria de los fanáticos del fútbol, acompañada de la imagen de sus últimos minutos en la cancha con la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial de 1994. A su lado, Sue Carpenter, la enfermera que lo llevó al control antidoping, se convirtió en un símbolo de aquel momento.
El incidente del 25 de junio de 1994
El 25 de junio de 1994, Argentina ganó su segundo partido del Grupo D frente a Nigeria por 2-1, con dos goles de Claudio Caniggia. Después del encuentro, Maradona fue acompañado por una mujer rubia hacia el control antidoping.
Esa mujer era Sue Carpenter, una integrante de la organización del torneo.
Tres días después, se reveló que Maradona había dado positivo en el control antidoping, desatando una tormenta mediática y deportiva.
La leyenda de la enfermera
El resultado positivo del control antidoping de Maradona convirtió a Sue Carpenter en un mito popular del fútbol argentino. Maradona siempre negó haberse drogado y denunció un complot que involucraba al entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona, y al presidente de la FIFA, Joao Havelange. A pesar de las controversias, Maradona nunca culpó a Carpenter, afirmando que ella no sabía nada y que "la usaron".
Consecuencias para el equipo argentino
La salida de Maradona tuvo un impacto devastador en el equipo argentino, que perdió los dos partidos siguientes contra Bulgaria y Rumania, quedando fuera del torneo en octavos de final.
Maradona sostuvo que la enfermera no tuvo culpa alguna y que fue utilizada por las autoridades.
La verdadera identidad de Sue Carpenter
No fue hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 que se descubrió el verdadero nombre de la enfermera: Sue Ellen Carpenter. Allí trabajaba como jefa de prensa y se supo que era una especialista en medicina reproductiva en el Centro de Medicina Reproductiva de Atlanta.
Roberto Peidró, el segundo médico de la Selección Argentina en 1994, reveló años después que fue él quien le sugirió a Carpenter que entrara a buscar a Maradona para "salir en las revistas". Carpenter, que había tenido un novio argentino y deseaba conocer el país, accedió. Peidró desmintió las teorías de conspiración, aclarando que la presencia de Carpenter en el campo fue casual y no una maniobra de la FIFA.
La carrera de Sue Carpenter
Hoy, Sue Ellen Carpenter tiene 65 años y una destacada carrera en medicina reproductiva. En su perfil de LinkedIn se describe como especialista en obstetricia y ginecología, con más de 30 años de experiencia. Fue reconocida como "Top Doctor" de Atlanta en 2019 y 2020 y es una activa conferencista y autora en su campo. Es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) y ha ocupado varios cargos importantes dentro de la organización.
Aunque para muchos Carpenter es solo un personaje lateral en un episodio trágico de la carrera de Maradona, su vida y carrera demuestran que es mucho más. Es una profesional respetada y dedicada, cuya interacción con Maradona en 1994 fue solo un breve capítulo en una vida llena de logros y contribuciones significativas a la medicina.