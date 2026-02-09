“Estamos preocupados”: Claudio Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez

La derrota en Liniers dejó preocupación puertas adentro. Después del 2-1 frente a Vélez Sarsfield, el entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, asumió el golpe en la conferencia de prensa y reconoció que el equipo estuvo lejos de lo que pretendía.
“Hoy no fue un buen partido. No es una excusa decir que el fútbol argentino es competitivo y que en todas las canchas se juega de igual a igual. No tuvimos el rendimiento que esperábamos”, señaló el DT, visiblemente molesto por la producción de sus dirigidos.
Úbeda insistió en que la exigencia es mayor por el club que representa. “Es lógico que esté preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar mucho mejor de lo que hicimos. Nos faltó más juego, más intención de ataque. Por eso estamos preocupados”, remarcó.
Al momento de explicar qué ocurrió en el tramo que definió la noche, el técnico apuntó a la pérdida de solidez en momentos puntuales. Recordó que el plan era sostenerse desde la defensa y que sabían de qué manera podía lastimar el rival cuando presionaba alto y buscaba dividir. “Nos pasó algo parecido a lo que habíamos hablado. En los dos goles transcurrieron apenas unos minutos y ahí es cuando más calma hay que tener”, analizó.
También dejó en claro cuál cree que es el camino para salir del momento. “De esto se sale ganando. La única manera es mostrar una gran actitud y conseguir un triunfo lo más rápido posible. El próximo partido en casa hay que ganarlo y tratar de volver a la senda del año pasado. Es la única forma de revertir situaciones complejas”, afirmó.
Más allá del arranque irregular, el entrenador pidió no perder de vista el contexto. “Recién estamos en el comienzo del torneo. Analizamos lo que pasa fecha tras fecha y tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber ganado dos y perdido dos. Tenemos la obligación de estar mejor”, cerró.