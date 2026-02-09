“Estamos preocupados”: Claudio Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez

Al momento de explicar qué ocurrió en el tramo que definió la noche, el técnico apuntó a la pérdida de solidez en momentos puntuales. Recordó que el plan era sostenerse desde la defensa y que sabían de qué manera podía lastimar el rival cuando presionaba alto y buscaba dividir. “Nos pasó algo parecido a lo que habíamos hablado. En los dos goles transcurrieron apenas unos minutos y ahí es cuando más calma hay que tener”, analizó.