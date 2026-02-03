Juan Román Riquelme plantó bandera en Boca y rechazó una oferta millonaria por Exequiel Zeballos
La dirigencia "xeneize" desestimó un ofrecimiento del CSKA de Moscú y dejó en claro que el delantero sólo será transferido mediante la ejecución de la cláusula, mientras avanza la idea de renovar su contrato en pleno crecimiento futbolístico.
Boca tomó una decisión firme respecto del futuro de Exequiel Zeballos. La conducción encabezada por Juan Román Riquelme rechazó una oferta formal del CSKA de Moscú por U$S 10 millones y le comunicó al club ruso que el atacante sólo será transferido si ejecutan la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones.
La postura no sorprende puertas adentro. “Changuito” atraviesa su mejor momento con la camiseta de Boca Juniors, con un cierre de 2025 de alto impacto y un arranque de 2026 en la misma sintonía. Se consolidó como una de las piezas más determinantes del equipo, convirtió su primer gol en un Superclásico y volvió a ser decisivo en partidos recientes del Torneo Apertura.
Ese rendimiento despertó intereses en el exterior. Hubo seguimientos y sondeos de clubes europeos, pero el único avance concreto fue el del CSKA, donde actúan los argentinos Luciano Gondou y Ramiro Di Luciano.
Tras la victoria por 2-0 ante Newell’s, Claudio Úbeda explicó por qué Zeballos marca diferencias. “Tiene un potencial exponencial, muchísimas condiciones y aptitudes físicas y técnicas. Es un chico que necesita estar contento y a gusto para rendir mejor. Está entendiendo muy bien las posiciones que debe ocupar según cómo se pare el rival, por dentro o por fuera, y eso es clave”, expresó el DT.
En paralelo, el club trabaja en una extensión del contrato del delantero, que vence el 31 de diciembre, con la intención de mejorar aún más el monto de la cláusula. La idea es proteger un activo que hoy es central en el funcionamiento ofensivo y sostenerlo en un plantel que todavía busca regularidad.
Boca volverá a jugar el domingo 8 de febrero, cuando visite a Vélez Sarsfield desde las 22.15 en el Estadio José Amalfitani.