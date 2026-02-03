Juan Román Riquelme plantó bandera en Boca y rechazó una oferta millonaria por Exequiel Zeballos

La postura no sorprende puertas adentro. “Changuito” atraviesa su mejor momento con la camiseta de Boca Juniors, con un cierre de 2025 de alto impacto y un arranque de 2026 en la misma sintonía. Se consolidó como una de las piezas más determinantes del equipo, convirtió su primer gol en un Superclásico y volvió a ser decisivo en partidos recientes del Torneo Apertura.