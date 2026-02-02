"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Un amigo del muchacho pudo identificar a dos de los agresores. Según señaló, se trataría de jóvenes que juegan al rugby en Huirapuca, de Concepción. “Después de lo que me pasó a mí, me enteré de que ya habían protagonizado otros incidentes en el mismo lugar. Primero agredieron a un chico del Tucumán Lawn Tennis y a otro del Jockey. Uno de ellos terminó con una fractura de costilla”, relató.