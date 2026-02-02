Secciones
"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Patricio Ledezma (19), jugador de Universitario, fue golpeado por unos 20 jóvenes a la salida del boliche "La Cañada".

“Lo único que pretendo es que se sepa la verdad de lo que pasó. También quiero que muchos se enteren de lo que ocurre en las calles”, aseguró Patricio Ledezma, de 19 años, quien fue víctima de una feroz golpiza a la salida de un boliche en Tafí del Valle.

Según denunció su madre en la comisaría de esa localidad, el jueves 20 el joven había concurrido a bailar a “La Cañada” junto a dos amigos. A la salida del local, fue atacado por un grupo de unos 20 jóvenes. “Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los matarían”, explicó el muchacho en una entrevista con LA GACETA.

Ledezma fue trasladado al hospital de Tafí del Valle para recibir las primeras atenciones y, por precaución, permaneció internado durante varias horas. “Afortunadamente, por el momento, no surgió ninguna lesión grave, sólo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Prácticamente no me puedo mover”, indicó el joven, que juega al rugby en Universitario.

Un amigo del muchacho pudo identificar a dos de los agresores. Según señaló, se trataría de jóvenes que juegan al rugby en Huirapuca, de Concepción. “Después de lo que me pasó a mí, me enteré de que ya habían protagonizado otros incidentes en el mismo lugar. Primero agredieron a un chico del Tucumán Lawn Tennis y a otro del Jockey. Uno de ellos terminó con una fractura de costilla”, relató.

Ledezma, que estudia la carrera de Seguridad e Higiene y además realizó varios cursos de producción musical, dijo que no conocía a los agresores. “Tampoco recuerdo haberlos enfrentado en una cancha”, añadió.

La madre del joven no sólo denunció la brutalidad del ataque, sino que además destacó que algunos de los integrantes del grupo agresor filmaron la golpiza. “Ella es quien se está encargando de todas las cuestiones legales. Ya están interviniendo una fiscalía de Monteros y la Policía también está haciendo todo lo que corresponde para identificarlos. Insisto, lo único que pretendo es que se sepa la verdad”, finalizó el joven.

El caso, que se registró en la previa del encuentro de rugby que se desarrolló el sábado en Tafí del Valle, generó una fuerte reacción en las redes sociales. “Son unos animales, no pueden haberle pegado así a ese chico. Podrían haberlo matado”, expresó Juan Molina. Luciano Carmona agregó: “Espero que la Policía y la Justicia actúen como corresponde. No puede haber personas con ese nivel de agresión caminando por las calles”.

Temas Tafí del Valle
