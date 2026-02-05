Ataque en Tafí del Valle: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Controles severos

Bagne y Carreras se encontrarán con un régimen estricto. Los internos de ese penal ocupan pabellones que no están comunicados entre sí. Según las normas, son despertados a las seis para higienizarse y, media hora después, desayunan. Luego regresan a sus celdas hasta la hora del recreo, que se desarrolla en los patios internos de cada unidad. Cada uno de esos espacios cuenta con una letrina al aire libre para uso de los internos.