Ataque en Tafí del Valle: Huirapuca repudió la violencia y anticipó sanciones si se confirma la participación de sus jugadores

El Club Huirapuca de Concepción rompió el silencio tras la agresión a Patricio Ledezma a la salida del boliche "La Cañada", en Tafí del Valle. Ante las versiones que vinculan a integrantes de su plantel con el ataque, la institución difundió un escrito oficial donde fijó su posición.
"Expresamos de manera clara y contundente que el Club rechaza y repudia cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito", manifestó la Comisión Directiva. El comunicado surge en respuesta a la "preocupación ante la circulación de versiones y videos en redes sociales" que relacionan el incidente con la entidad deportiva.
Sin embargo, las autoridades del club se mostraron cautas respecto a la identidad de los agresores: "Informamos que hasta el momento no contamos con información oficial suficiente que permita determinar con precisión lo sucedido ni identificar a las personas intervinientes, por lo que consideramos irresponsable emitir acusaciones o conclusiones sin evidencias".
No obstante, advirtieron sobre las consecuencias en caso de confirmarse la responsabilidad de sus socios. "En caso de comprobarse que los involucrados fueran jugadores del Club, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme a los reglamentos vigentes", expresaron.
El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, cuando Ledezma, de 19 años, fue atacado por un grupo de aproximadamente 20 jóvenes tras salir de bailar junto a dos amigos. Según la denuncia realizada por su madre, los agresores lo golpearon mientras otros filmaban la escena.
"Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los matarían", explicó la víctima en una entrevista con LA GACETA. A pesar de jugar al rugby en Universitario, Ledezma aclaró desde un primer momento que el conflicto no fue producto de una rivalidad deportiva.
De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, los principales sospechosos de iniciar la agresión serían dos jugadores de Huirapuca: uno sería hijo de un reconocido profesional de Concepción y el otro, hijo de un empresario vinculado al sector productivo.
Mientras avanza la causa judicial, el club aseguró que "se pone a disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos".