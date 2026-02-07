Osvaldo Jaldo inauguró la puesta en valor de la Biblioteca Popular Mariano Moreno en Trancas

En la misma línea, el legislador Roberto Moreno resaltó el valor histórico y social de la biblioteca como espacio de inclusión y formación. Recordó que allí se desarrollaron actividades culturales, educativas y productivas, y que incluso fue un lugar clave en la formación del propio gobernador. Señaló que la reapertura permitirá recuperar la memoria colectiva y transmitirla a las generaciones venideras, fortaleciendo la identidLa ubicación estratégica, frente a la plaza principal en el casco céntrico de Trancas, posiciona a la biblioteca como un eslabón clave en las políticas de contención social que impulsa el Gobierno de la Provincia a través de sus municipios.