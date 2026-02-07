Secciones
Osvaldo Jaldo inauguró la puesta en valor de la Biblioteca Popular Mariano Moreno en Trancas

El mandatario provincial entregó además dos nuevas camionetas que pasarán a reforzar el parque automotor de la Municipalidad local.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo dejó inauguradas las obras de puesta en valor de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, una institución emblemática con más de un siglo de historia, en Trancas. Además entregó dos nuevas camionetas que pasarán a reforzar el parque automotor de la Municipalidad local.

La Biblioteca Popular Mariano Moreno, fundada en noviembre de 1912, es la institución más antigua de Trancas y forma parte del patrimonio histórico, cultural y social de la ciudad. Las obras permitieron recuperar el edificio original, preservar su mobiliario histórico y ampliar sus instalaciones, devolviéndole su rol como espacio de encuentro, educación y contención social.

Al dirigirse a los presentes, el gobernador destacó el valor simbólico de la obra y la decisión política de recuperarla en un contexto económico complejo. Señaló que la biblioteca representa “la historia viva de Trancas”, un espacio que acompañó la educación de generaciones enteras y que fue escenario de múltiples actividades sociales, culturales e institucionales a lo largo de los años. En ese sentido, recordó que en sus instalaciones funcionaron el Concejo Deliberante, una radio municipal y distintas organizaciones comunitarias.

Jaldo subrayó la visión de los fundadores de la biblioteca, quienes, aún en épocas sin servicios básicos, pensaron en la educación, la cultura y los valores como pilares del crecimiento del pueblo. Asimismo, valoró el trabajo conjunto del municipio, el Concejo Deliberante y la nueva comisión directiva, no solo en la recuperación edilicia sino también en la normalización jurídica de la institución, lo que permitirá proyectar su funcionamiento a futuro y abrir nuevamente sus puertas a niños, jóvenes y adultos.

Por su parte, el intendente Antonio Moreno expresó su orgullo y agradecimiento al Gobierno provincial por el acompañamiento permanente. Destacó el compromiso de la comunidad tranqueña y de los trabajadores locales que participaron en la restauración del edificio, y remarcó que la reapertura de la biblioteca representa un paso fundamental para seguir construyendo el futuro de la ciudad, especialmente para las nuevas generaciones.

En la misma línea, el legislador Roberto Moreno resaltó el valor histórico y social de la biblioteca como espacio de inclusión y formación. Recordó que allí se desarrollaron actividades culturales, educativas y productivas, y que incluso fue un lugar clave en la formación del propio gobernador. Señaló que la reapertura permitirá recuperar la memoria colectiva y transmitirla a las generaciones venideras, fortaleciendo la identidad local.

La ubicación estratégica, frente a la plaza principal en el casco céntrico de Trancas, posiciona a la biblioteca como un eslabón clave en las políticas de contención social que impulsa el Gobierno de la Provincia a través de sus municipios.

La jornada completó su sentido operativo con la entrega de dos vehículos utilitarios. Estas unidades permitirán al municipio de Trancas optimizar la prestación de servicios públicos y mejorar la logística en las zonas rurales del departamento.

