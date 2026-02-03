Salud pública: Jaldo entregó equipamiento por $1.420 millones y reclamó una deuda millonaria a la Nación

Presupuesto y frente político

Durante su discurso, Jaldo ratificó que la salud pública seguirá siendo la "columna vertebral" de su gestión. Anticipó que el presupuesto 2026 contemplará partidas superiores para el área. Además lanzó un duro reclamo al Gobierno Nacional sobre una deuda pendiente. "Defendemos los intereses de Tucumán. Necesitamos que Nación reconozca los más de 40.000 millones de pesos que adeuda el PAMI por prestaciones ya brindadas", remarcó.