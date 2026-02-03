Salud pública: Jaldo entregó equipamiento por $1.420 millones y reclamó una deuda millonaria a la Nación

El sistema sanitario de Tucumán recibió un fuerte impulso tecnológico con una inversión que supera los $1.420 millones. En un acto central en el Depósito del Siprosa, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la entrega de equipamiento estratégico destinado a fortalecer la red hospitalaria tanto en la capital como en el interior provincial.
Entre las incorporaciones más destacadas figura un nuevo mamógrafo móvil de última generación (con una inversión de $90 millones), diseñado para recorrer el "interior profundo" y reforzar la detección precoz del cáncer de mama.
También se entregó una unidad especializada para el Cucai-Tuc, destinada al traslado de órganos y pacientes, y equipamiento endoscópico y oftalmológico de alta complejidad para los hospitales Padilla y Avellaneda.
Presupuesto y frente político
Durante su discurso, Jaldo ratificó que la salud pública seguirá siendo la "columna vertebral" de su gestión. Anticipó que el presupuesto 2026 contemplará partidas superiores para el área. Además lanzó un duro reclamo al Gobierno Nacional sobre una deuda pendiente. "Defendemos los intereses de Tucumán. Necesitamos que Nación reconozca los más de 40.000 millones de pesos que adeuda el PAMI por prestaciones ya brindadas", remarcó.
Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó la entrega de microscopios y equipamiento para distintos hospitales de la capital y del interior, y remarcó el impacto de las obras realizadas durante el último año en hospitales como Cáceres Aráoz, Monte Bello y numerosos efectores, donde se renovaron infraestructura, climatización y tecnología.
“Hoy nuestros hospitales cuentan con servicios modernos, tecnología de alta complejidad y sistemas como la telemedicina, que permiten salvar vidas sin importar dónde viva el paciente”, expresó. En relación al mamógrafo móvil, señaló que permitirá llegar “al interior profundo de la provincia”, garantizando igualdad de acceso al diagnóstico, y destacó que el año pasado se alcanzó un récord de mamografías, con casi 400 casos de cáncer de mama detectados a tiempo.