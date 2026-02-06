Secciones
Política

¿Quién corre con el caballo del comisario?

La danza de nombres para la Defensoría del Pueblo tiene un "bendecido" por el gobernador.

Osvaldo Jaldo y Agustín Fernández Osvaldo Jaldo y Agustín Fernández
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo JaldoAgustín Fernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
2

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
4

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
5

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
6

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Más Noticias
Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios