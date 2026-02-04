Secciones
Licitan la administración de la Terminal de Ómnibus y exigen una inversión mínima de U$S 7 millones

La empresa ganadora tendrá la concesión por 20 años y deberá ejecutar las obras de remodelación en un plazo máximo de cuatro años.

ANTEPROYECTO. El diseño de la Terminal de Ómnibus prevé la renovación y modernización de las instalaciones, con una inversión millonaria.
El ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, anunció este miércoles el llamado a licitación nacional para la administración y modernización de la Terminal de Ómnibus de la provincia.

La medida se oficializó luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo firmara el decreto que autoriza el inicio del proceso administrativo.

Según detalló el funcionario, la apertura de sobres está prevista para el próximo 10 de marzo a las 9. Los interesados podrán acceder a los pliegos licitatorios a través de los portales oficiales del Gobierno de Tucumán y del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

Las condiciones establecen una inversión mínima de U$S 7 millones, monto que deberá ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años. El contrato contempla una concesión por un período de veinte años. Asimismo, Nazur indicó que existe un anteproyecto disponible en la web donde se especifican las obras requeridas.

El plan de obras busca renovar la infraestructura del predio, que actualmente cuenta con 100 andenes y registra un movimiento superior a los 90.000 pasajeros mensuales. “El proyecto apunta a jerarquizar los accesos, incorporar tecnología y refuncionalizar espacios para brindar mayor comodidad a quienes transitan por la terminal”, señaló el ministro.

Nazur destacó que la convocatoria es de carácter nacional con el fin de garantizar la mayor cantidad de oferentes posibles para llevar a cabo la transformación integral del edificio.

Recuperar el estatus

Al fundamentar la decisión política, el titular de la cartera de Obras Públicas hizo hincapié en el deterioro actual y la necesidad de recuperar la funcionalidad del nodo de transporte.

“La terminal necesita modernizarse, jerarquizarse e invertir en obra para volver a ser una terminal de punta, como lo fue en los años 90, y para que todos los tucumanos tengamos la terminal que nos merecemos”, concluyó el funcionario.

