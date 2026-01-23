Secciones
Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Tras anunciar su compromiso, Lali Espósito mostró el costado más íntimo de su vida junto a Pedro Rosemblat: una casa moderna, luminosa y atravesada por la creatividad, donde el diseño contemporáneo convive con la música y la calma.

Hace 1 Hs

Lejos del ruido mediático y de la intensidad de los escenarios, Lali Espósito atraviesa una etapa de plenitud personal que también se refleja en el lugar que eligió para vivir. Tras anunciar su compromiso con Pedro Rosemblat, la artista permitió asomarse a la intimidad del hogar que comparten, un espacio donde el diseño contemporáneo convive con la calidez y la impronta artística de ambos.

La propiedad está ubicada en el exclusivo San Jorge Village Country Club, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Con un valor estimado en 2,1 millones de dólares, la vivienda funciona como refugio cotidiano y, al mismo tiempo, como un ámbito de creación y trabajo para una de las figuras más influyentes del pop argentino.

Se trata de una casa amplia, desarrollada sobre un terreno de 2.750 metros cuadrados, que privilegia la luminosidad y la sensación de amplitud. Cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, espacios sociales bien definidos —como un comedor formal y otro de uso diario— y un quincho cerrado, pensado para encuentros familiares y reuniones con amigos.

La estética del hogar se apoya en una paleta de tonos claros y materiales nobles. El blanco, la madera y los colores suaves dominan los ambientes, generando una atmósfera serena y elegante. El mobiliario, de líneas simples y modernas, evita la sobrecarga visual y refuerza un estilo minimalista, donde cada objeto parece estar elegido con intención.

Uno de los espacios clave de la casa es el estudio de grabación personal de Lali, ubicado en la planta alta. Allí, las guitarras, los equipos de sonido y las computadoras conviven como parte del paisaje cotidiano. Es un ambiente íntimo, pensado para la concentración y la creatividad, donde la cantante da forma a nuevas canciones y proyectos.

La vivienda también cuenta con dos amplios vestidores: uno en la suite principal y otro integrado al estudio. En ellos se guardan prendas icónicas de su carrera, desde vestuarios de alto impacto hasta zapatos de tacos que, según la propia artista, están reservados exclusivamente para los escenarios y el universo pop.

El jardín, amplio y verde, termina de completar la imagen de este hogar de dos plantas, concebido como un oasis de tranquilidad.

