Así es la impresionante nueva mansión de Wanda Nara: paredes de mármol y recuerdos prohibidos

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero mediático, pero esta vez no fue por un nuevo romance o un posteo críptico, sino por abrir —literalmente— las puertas de su intimidad. La empresaria compartió con sus más de 16 millones de seguidores un recorrido exclusivo por su flamante mansión, una propiedad que redefine el concepto de lujo y que esconde un rincón que nadie vio venir.