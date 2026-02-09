Así es la impresionante nueva mansión de Wanda Nara: paredes de mármol y recuerdos prohibidos

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero mediático, pero esta vez no fue por un nuevo romance o un posteo críptico, sino por abrir —literalmente— las puertas de su intimidad. La empresaria compartió con sus más de 16 millones de seguidores un recorrido exclusivo por su flamante mansión, una propiedad que redefine el concepto de lujo y que esconde un rincón que nadie vio venir.
Un vestidor que parece una boutique de París
Si hay algo que define a la conductora es su pasión por la alta costura. El vestidor de su nueva residencia no es solo un armario; es un verdadero museo de la moda. Con dimensiones que superan a cualquier departamento promedio, el espacio está diseñado con una estética minimalista: madera clara, mármol blanco e iluminación LED estratégica.
En las estanterías, las carteras de Hermès, Chanel, Louis Vuitton y Dior se exhiben como piezas de arte, perfectamente ordenadas por color y tamaño. Sin embargo, entre tanto brillo y lujo internacional, hay un sector que se robó todas las miradas por su carga emocional.
El "rincón futbolero" y el guiño a su historia con Maxi López
Lo que realmente encendió las redes sociales fue una pared dedicada íntegramente al fútbol. Allí, Wanda montó una galería de camisetas enmarcadas que recorren la carrera de los padres de sus hijos.
La sorpresa total llegó al ver, en un lugar de privilegio, la camiseta número 11 del Barcelona que utilizó Maxi López.
Este gesto, interpretado por muchos como un homenaje inesperado, marca una tregua definitiva en la histórica guerra mediática que mantuvieron. Al mantener visible la casaca del club catalán donde brilló el padre de Valentino, Constantino y Benedicto, Wanda demuestra que elige preservar la memoria deportiva que marcó la infancia de sus hijos mayores.
Arquitectura de vanguardia: luz, piscina y privacidad
La mansión no solo destaca por sus detalles internos. La arquitectura fue pensada para que el afuera y el adentro sean uno solo:
Ventanales de piso a techo: Que inundan la casa de luz natural.
Piscina de diseño: Un espejo de agua rectangular rodeado de un exclusivo deck de madera.
Galería "Oasis": Un espacio techado de transición, ideal para las famosas reuniones familiares de la mediática.
Con esta nueva mudanza, Wanda Nara deja claro que, aunque su vida cambie de rumbo constantemente, su estilo para vivir y su capacidad para generar impacto permanecen intactos.