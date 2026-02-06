¿Cuáles son los beneficios de tener plantas carnívoras en casa?: las mejores especies para tu colección

El secreto del mantenimiento

Si bien estos seres biológicos no resolverán los inconvenientes con los bichos, pueden usarse como parte de una estrategia de manejo de plagas más amplia para ayudar a mejorar la situación. Kenny Coogan, director de educación de la Sociedad Internacional de Plantas Carnívoras (ICPS), señaló a Newsweek que para usarlas con fines de control, "primero hay que mantenerlas vivas", y señaló que si bien algunas se pueden cultivar en interiores, muchas (o al menos las más conocidas) se desarrollarían mejor al aire libre.