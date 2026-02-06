¿Cuáles son los beneficios de tener plantas carnívoras en casa?: las mejores especies para tu colección

Entre la realidad y la leyenda, las plantas carnívoras son esa rareza de la naturaleza tan fascinante como misteriosa. Estas criaturas botánicas fueron la obsesión de científicos y hasta cineastas, quienes las retrataron como capaces de comer carne humana o animal. Aunque sus atributos le permiten atrapar criaturas de hasta 30 centímetros, para las personas, estas increíbles especies vegetales son un gran aporte al hogar.
Maravillaron a Charles Darwin en sus exploraciones por el mundo natural y sus hazañas insectívoras sin dudas pueden causar el mismo efecto en quienes las atestiguan. Los ejemplares carnívoros son esa especie del mundo vegetal que no solo destacan por sus mecanismos estrafalarios de caza, sino que además pueden propiciar el bienestar en la vivienda.
Aliadas contra las plagas
Lejos de los atributos fantasiosos, estas integrantes del jardín pueden ser útiles para regular la cantidad de moscas en el domicilio, llegando a ser utilizadas en ocasiones “como un sistema de control de insectos”. Estos especímenes no “comen” precisamente a sus víctimas, pero sí utilizan mecanismos que pueden acabar con los invasores más molestos.
Las plantas carnívoras podrían ser una forma ecológica de manejar tu problema de insectos. En declaraciones a Newsweek, la autora y experta en plantas de interior Lisa Eldred Steinkopf explicó que crecen naturalmente en un área con un alto contenido de turba (una capa superficial del suelo hecha parcialmente de materia orgánica descompuesta), por lo que "no reciben muchos nutrientes del suelo en el que viven".
El secreto del mantenimiento
Si bien estos seres biológicos no resolverán los inconvenientes con los bichos, pueden usarse como parte de una estrategia de manejo de plagas más amplia para ayudar a mejorar la situación. Kenny Coogan, director de educación de la Sociedad Internacional de Plantas Carnívoras (ICPS), señaló a Newsweek que para usarlas con fines de control, "primero hay que mantenerlas vivas", y señaló que si bien algunas se pueden cultivar en interiores, muchas (o al menos las más conocidas) se desarrollarían mejor al aire libre.
Todas requieren agua pura. El agua de lluvia o destilada son buenas opciones, mientras que el agua de pozo, embotellada y de la ciudad suele contener demasiados contaminantes o minerales, explicó Coogan.
Cuidados específicos en el hogar
El Mueble, sitio web especializado en estilo de vida y hogar, indicó que esta especie necesita el mismo cuidado que se le debe realizar a otros ejemplares. “Además, para los humanos estas plantas no son peligrosas, pero sí para los insectos, ya que viven gracias a ellos”, señalaron.
“Si nos animamos a comprar una variedad carnívora, debemos tener en cuenta que una vez lleguen a casa hay que esperar a que se aclimaten. Lo más acertado es trasplantar estas especies a una maceta con un alto porcentaje de musgo. Si no hemos podido encontrar esta materia, también podemos añadir un sustrato específico para ellas”, agregaron.
Ambiente y variedades recomendadas
Coogan explicó que atraen, atrapan y digieren una variedad de organismos, desde protozoos unicelulares hasta algún pequeño mamífero ocasional, y muchas comen una variedad de insectos. Para que prosperen en el interior, lo ideal es recrear su ambiente natural: necesitan luz media a brillante, una humedad constante y, preferentemente, habitar en terrarios de vidrio que conserven el microclima pantanoso que tanto disfrutan.
Las mejores especies para sumar al hogar
A la hora de elegir qué ejemplar llevar al living o al jardín, la experta Barbara Pleasant advierte que, de las 1.000 especies que existen en el mundo, solo unas pocas se adaptan a la vida doméstica. A continuación, detallamos cuáles son las más eficaces y recomendadas para el hogar:
- Venus Atrapamoscas (Dionaea muscipula): Es, sin dudas, la estrella del grupo. Es de las pocas que exhibe un movimiento activo y visible, cerrando sus lóbulos de golpe al detectar una presa. Según la Federación Nacional de Vida Silvestre, si se ubica en un lugar soleado y se riega con agua pura, crece con gran vigorosidad, siendo ideal para exteriores o balcones muy iluminados.
- Droseras (Rocío del Sol): Estas plantas son verdaderas trampas pegajosas. Sus hojas están cubiertas de pequeños pelos con gotas de mucílago que brillan bajo el sol, atrayendo a los insectos que quedan atrapados al contacto. Son excelentes para controlar poblaciones de pequeños insectos voladores dentro de casa.