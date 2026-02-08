Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Una mujer que presenció la audiencia y pidió no ser identificada, manifestó su desacuerdo con la detención y con la investigación que involucra a Bagne y Carreras, porque considera que la medida fue injusta. Sostuvo que “faltaron hechos concretos y se trabajó sobre suposiciones; la Justicia no debería actuar de esa manera”. Además, cuestionó el enfoque de la causa y aseguró que ninguno de los dos participó de la agresión: “Ellos no fueron los agresores. ¿Por qué no se busca a los verdaderos responsables?”, planteó.