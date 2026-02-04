En qué se parece el caso de Fernando Báez Sosa con el del tucumano Ledezma

El ataque a un joven a la salida de un boliche en Tafí del Valle encendió las alarmas y trajo recuerdos para nada agradables. “Este es un caso muy similar al de Fernando Báez Sosa, pero afortunadamente no tuvo el mismo trágico final”, sostuvo a LA GACETA José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma, el muchacho que fue agredido.