En qué se parece el caso de Fernando Báez Sosa con el del tucumano Ledezma

El ataque a un joven a la salida de un boliche en Tafí del Valle encendió las alarmas y trajo recuerdos para nada agradables. “Este es un caso muy similar al de Fernando Báez Sosa, pero afortunadamente no tuvo el mismo trágico final”, sostuvo a LA GACETA José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma, el muchacho que fue agredido.
El profesional no se equivocó: entre ambos hechos existen varias similitudes. El 18 de enero de 2020, en Villa Gesell, Báez Sosa, de 18 años, fue atacado por un grupo de jóvenes y murió casi en el acto por los golpes que había recibido.
Después de un polémico proceso que tuvo repercusión nacional y generó numerosas movilizaciones sociales, cinco de los acusados por el crimen fueron condenados a prisión perpetua y otros tres recibieron penas de 15 años por haber tenido una participación secundaria en el hecho.
En el caso de Ledezma, por el momento hay dos detenidos, pero podrían ser varios más. “Todos están trabajando fuerte para identificar a los otros integrantes del grupo. Hay que ser sinceros: Patricio sobrevivió de milagro”, insistió Molina.
Los acusados son jugadores de rugby y tanto la víctima como los victimarios protagonizaron el hecho en una localidad turística, a la salida de un baile y mientras disfrutaban de sus vacaciones. En ambos casos hubo un incidente previo.
En Villa Gesell, Báez Sosa y uno de sus agresores fueron retirados del local, mientras que en Tafí del Valle sólo fueron expulsados los sospechosos. Fernando estaba esperando en la puerta del boliche a que salieran sus amigos.
Los agresores lo ubicaron y lo atacaron cuando se dieron cuenta de que estaba solo. Ledezma, en cambio, al salir de “La Cañada”, advirtió que lo estaban esperando, por lo que decidió escapar, aunque sin éxito.
Ambas víctimas fueron atacadas en grupo, aunque en el caso del tucumano hubo más personas involucradas. En ambos hechos también existe un denominador común: los atacantes impedían que terceros ayudaran a los agredidos.
En el caso Báez Sosa, las imágenes filmadas con celulares fueron claves para condenar a los sospechosos. En el de Ledezma, el episodio salió a la luz por los videos que se viralizaron.
“Necesitamos que nos aporten todas las imágenes posibles para continuar con el trabajo de identificación de otros involucrados. Este es un caso de extrema gravedad que merece ser esclarecido”, finalizó Molina.