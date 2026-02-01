La Iglesia pidió un “abordaje integral” y cuestionó el estado de las cárceles para alojar menores

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) intervino este sábado en la discusión pública sobre el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. A través de un documento titulado “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, la institución reclamó un “abordaje integral para la delincuencia juvenil” y advirtió sobre los riesgos de enfocar la solución únicamente en el endurecimiento de las penas. El texto lleva la firma de los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, quienes expresaron su preocupación ante propuestas que presentan la modificación de la normativa penal como la “única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”.