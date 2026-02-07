Expectativa por el acto de Milei, tras el polémico traslado del sable corvo de San Martín

En un acto que marcará el regreso de un jefe de Estado a los actos centrales del Combate de San Lorenzo tras 26 años, el presidente Javier Milei encabezará hoy, a las 19, una ceremonia en el histórico Campo de la Gloria. De la actividad participará también el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, en un encuentro que estará marcado por el reciente traslado del sable corvo del General José de San Martín.