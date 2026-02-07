Secciones
Milei entregó el sable corvo de San Martín a los Granaderos: “Nos recuerda que la libertad es inclaudicable"

El Presidente oficializó en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el traspaso del sable.

Milei entregó el sable corvo de San Martín a los Granaderos: “Nos recuerda que la libertad es inclaudicable
Hace 15 Min

En las históricas barrancas de San Lorenzo, allí donde José de San Martín libró su único combate en suelo patrio en 1813, el presidente Javier Milei encabez una ceremonia cargada de simbolismo. El acto central no solo conmemoró la victoria frente a las tropas realistas, sino que formalizó el traslado definitivo del sable corvo del Libertador al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Durante su discurso, Milei trazó un paralelismo entre la gesta de 1813 y su propia visión política. “La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución contra un Estado tiránico que solo buscaba defender sus privilegios”, afirmó. 

El mandatario definió aquel pasado como un "mundo estancado" que la revolución logró enderezar, permitiendo que Argentina se proyectara como potencia. “Esa actitud libertadora debe guiarnos hoy en las decisiones que tomamos como nación”, enfatizó al consagrar el retorno del arma al cuerpo militar que la custodió históricamente.

El discurso del Presidente

“La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. La visión y el liderazgo de nuestros próceres liberaron a las colonias de un Estado tiránico, un Estado que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad de los habitantes del nuevo mundo, sino que solo buscaba defender sus privilegios”, remarcó Milei.

“El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió. Esta actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación. Por eso, hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos”, agregó.

La jornada comenzó con una precisa recreación del combate, con tropas uniformadas de época que reprodujeron las maniobras originales frente al histórico Convento de San Carlos. Tras el aterrizaje del helicóptero presidencial, Milei -acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei- rompió el protocolo para correr hacia las tribunas y saludar al público antes de unirse al gobernador Maximiliano Pullaro en el palco oficial.

El sable, que fue retirado por la mañana del Museo Histórico Nacional, quedará ahora bajo custodia permanente en el Regimiento de Granaderos en la Ciudad de Buenos Aires.

