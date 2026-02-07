Milei entrega el sable de San Martín a los Granaderos: las claves del acto en San Lorenzo

El frente judicial

La medida no estuvo exenta de resistencia. Los descendientes de la familia Rosas intentaron frenar el traslado en la Justicia, al alegar que se violaba el destino cultural del bien. Sin embargo, la jueza Macarena Marra Giménez desestimó la cautelar, al señalar que el Estado tiene la potestad de administrar sus bienes y que el Regimiento de Granaderos -hoy Monumento Histórico Nacional- garantiza tanto la seguridad como el acceso público.