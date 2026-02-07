Secciones
Milei entrega el sable de San Martín a los Granaderos: las claves del acto en San Lorenzo

El Presidente encabeza la restitución del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos.

Hace 1 Hs

Bajo el atardecer dorado de las barrancas del Paraná, allí donde el río custodia la memoria de la única batalla de José de San Martín en suelo patrio, el Campo de la Gloria se prepara para un hito histórico. Tras 25 años de ausencia presidencial en San Lorenzo, Javier Milei encabezará hoy a una ceremonia cargada de mística militar y tensión política: la entrega formal del sable corvo del Libertador al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La jornada no es un simple acto protocolar. Es la culminación de un operativo que comenzó esta mañana en Parque Lezama, cuando la reliquia -donada originalmente por la familia Rosas- dejó el Museo Histórico Nacional para ser trasladada bajo custodia militar hacia Santa Fe. 

En el predio lindero al Convento de San Carlos, el Presidente será el único orador, reforzando la centralidad de su figura en un evento que busca "reivindicar los símbolos fundacionales de la soberanía".

Una reconstrucción fiel y una custodia militar

El acto central incluirá una recreación del combate de 1813 con uniformes de época y maniobras coreografiadas. El clímax llegará cuando Milei entregue el arma al jefe del Regimiento, el teniente coronel Cristian Castellanos. Esta decisión, formalizada por decreto, revierte la disposición de 2015 de Cristina Kirchner, devolviendo la pieza al cuartel de Palermo.

El frente judicial

La medida no estuvo exenta de resistencia. Los descendientes de la familia Rosas intentaron frenar el traslado en la Justicia, al alegar que se violaba el destino cultural del bien. Sin embargo, la jueza Macarena Marra Giménez desestimó la cautelar, al señalar que el Estado tiene la potestad de administrar sus bienes y que el Regimiento de Granaderos -hoy Monumento Histórico Nacional- garantiza tanto la seguridad como el acceso público. 

Los detalles y el protocolo

El acto de este año quedará atravesado por la conmemoración histórica, la decisión administrativa, la controversia judicial, el posicionamiento político y el gesto institucional del Presidente.

La reliquia, resguardada en un estuche especial, será custodiada en todo momento por personal militar. Desde su salida del Museo Histórico Nacional hasta su ingreso al predio en San Lorenzo, el recorrido estará monitoreado y coordinado entre distintas áreas del Estado.

Una vez que termine la ceremonia comenzará el desfile. Los granaderos, con sus uniformes históricos, pasarán frente al palco. Detrás, las formaciones montadas, las tropas y los representantes de agrupaciones gauchas cerrarán el recorrido, acompañados por la música de la fanfarria.

Temas Buenos AiresJavier MileiGobierno de Milei
