Milei viajará a Santa Fe para entregar el sable de San Martín a los Granaderos en medio de una batalla judicial
El Presidente encabezará el acto por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo. El traslado del arma histórica desde el Museo Histórico Nacional generó la renuncia de su directora y un amparo de los herederos de Rosas.
Javier Milei desembarcará el sábado en la localidad santafesina de San Lorenzo para presidir el 213° aniversario del bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo. El acto central tendrá una fuerte carga simbólica: el mandatario oficializará el traspaso del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia el cuartel de Palermo del regimiento.
La ceremonia, prevista para las 19, contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo, aunque desde el entorno provincial reconocieron que el evento tiene una "impronta netamente nacional".
Sin embargo, el clima festivo se ve empañado por un conflicto legal. Los descendientes de Manuela Rosas presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal para frenar el traslado. Los herederos sostienen que la voluntad de los donantes originales fue que el MHN fuera el "depositario final" del sable, condición que rige desde 1897.
Durante la ceremonia, se espera que el Presidente haga entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, para trasladarlo luego a su cuartel de Palermo, una medida no exenta de polémica.
La disputa ya provocó la renuncia de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, quien dejó su cargo en rechazo al Decreto 81/2026 que habilitó la mudanza.
La presentación judicial incluye una medida cautelar de no innovar para impedir cualquier acto tendiente a retirar el sable del MHN, donde se encuentra desde 1897. El planteo apunta a preservar la voluntad expresa de los donantes y cuestiona la legalidad y oportunidad de la decisión del Poder Ejecutivo.