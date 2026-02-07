Secciones
El temporal provocó un derrumbe en el barrio Calpini de Tafí Viejo y hay viviendas en riesgo

Tras las fuertes lluvias, cedió el suelo y preocupa la estabilidad de las casas precarias de la zona.

Daños en barrio Calpini de Tafí Viejo. Daños en barrio Calpini de Tafí Viejo. FOTO LA GACETA / María Silvia Granara.
Hace 44 Min

Las intensas lluvias que azotaron a Tucumán causaron el desmoronamiento de una franja de terreno en el barrio Calpini, en Tafí Viejo. El fenómeno, producto de la saturación del suelo, generó momentos de suma tensión entre los vecinos al ver cómo parte de la superficie cedía peligrosamente cerca de sus hogares.

Ante la emergencia, dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil se desplazaron rápidamente al lugar para vallar la zona crítica y evaluar el daño estructural.

Actualmente, los equipos de rescate trabajan en la asistencia de las familias afectadas y realizan un relevamiento para determinar si es necesario evacuar las propiedades colindantes. Las autoridades solicitaron evitar circular por el sector para facilitar las tareas de los operativos de seguridad.

