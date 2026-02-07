Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: qué provincias están bajo riesgo

Después de un tiempo despiadado, donde la lluvia no dio respiro en los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) minimizó el listado de provincias afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, reduciendo el área de cobertura que se venía registrando anteriormente. De acuerdo con su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que son solo algunas porciones de un número reducido de jurisdicciones las que se encuentran bajo alerta amarilla.
De acuerdo con el organismo nacional, sectores limitados y una provincia en su totalidad se encuentran bajo advertencia meteorológica por tormentas y vientos de gran magnitud. Estos fenómenos tienen la capacidad de provocar daños e interrumpir momentáneamente la actividad cotidiana, por lo que desde la entidad climática advierten precaución.
Las zonas afectadas por tormentas
Parte este de Jujuy y el oeste de Salta están avisados por la amenaza de tormentas nivel amarillo. El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la Zona baja de Tilcara recibirán las lluvias copiosas al mediodía de hoy, al igual que en General José de San Martín; Yunga de Iruya; Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.
En estas localidades del norte, las tormentas tendrán variada fuerza, aunque algunas se manifestarán con mayor severidad en zonas puntuales. Según el SMN, “las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas severas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
El sur bajo alerta por fuertes vientos
Mientras que al sur del país, en la zona no costera de Río Grande y Ushuaia, así como en la Costa de Güer Aike, los vientos irrumpirán con fuerza al mediodía de este sábado. “El área será afectada por vientos intensos del oeste o sudoeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, avisaron desde el SMN.
Recomendaciones del SMN
Ante ambos fenómenos, el ente oficial proporcionó algunas recomendaciones:
Alerta por tormentas
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por vientos
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.