Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: qué provincias están bajo riesgo

Después de un tiempo despiadado, donde la lluvia no dio respiro en los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) minimizó el listado de provincias afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, reduciendo el área de cobertura que se venía registrando anteriormente. De acuerdo con su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que son solo algunas porciones de un número reducido de jurisdicciones las que se encuentran bajo alerta amarilla.