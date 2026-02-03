Los miércoles podés aprender Lengua de Señas en un espacio abierto y gratuito

Un aprendizaje con impacto social

El taller está a cargo de las profesoras Maite Gil Tusa, Génesis Serruto y María Nilda Baspineiro, quienes acompañan a los participantes en cada encuentro. A lo largo de las clases, se trabajan nociones fundamentales de la Lengua de Señas Argentina, pero también se promueve la reflexión sobre la accesibilidad, la empatía y el respeto por la diversidad.