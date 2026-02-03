Los miércoles podés aprender Lengua de Señas en un espacio abierto y gratuito

Aprender Lengua de Señas no es solo incorporar gestos nuevos. Es, sobre todo, adquirir una herramienta concreta para comunicarse mejor, para comprender otras realidades y para construir una comunidad más inclusiva. Con ese objetivo, la Municipalidad de Tafí Viejo puso en marcha el Taller de Lengua de Señas, una propuesta formativa abierta a vecinos y vecinas de todas las edades.
El espacio funciona en la Casa de la Cultura, ubicada en avenida Alem 753, todos los miércoles de 19 a 21. Allí, durante dos horas, quienes asistan se sumergirán en un aprendizaje dinámico y participativo que combina teoría y práctica para facilitar la incorporación progresiva de conocimientos básicos y útiles para la vida cotidiana.
Un aprendizaje con impacto social
El taller está a cargo de las profesoras Maite Gil Tusa, Génesis Serruto y María Nilda Baspineiro, quienes acompañan a los participantes en cada encuentro. A lo largo de las clases, se trabajan nociones fundamentales de la Lengua de Señas Argentina, pero también se promueve la reflexión sobre la accesibilidad, la empatía y el respeto por la diversidad.
La propuesta no apunta únicamente a enseñar un nuevo sistema de comunicación. Busca, además, generar conciencia sobre la importancia de eliminar barreras para las personas sordas o con dificultades auditivas, y fortalecer los vínculos sociales desde una mirada más inclusiva.
Cómo participar
Quienes deseen sumarse al Taller de Lengua de Señas o necesiten más información pueden comunicarse al 3816457779.
La invitación está abierta a toda la comunidad, con la premisa de que cada nuevo aprendizaje suma para construir una sociedad más empática, accesible y comprometida con la inclusión.
Cualquier persona interesada puede sumarse, ya sea por interés profesional o simplemente por el deseo de adquirir una herramienta que amplía las posibilidades de comunicación.
La importancia de la Lengua de Señas
La Lengua de Señas es el idioma natural de la comunidad sorda. Conocerla permite establecer un diálogo directo, sin intermediarios, y garantiza el derecho a la comunicación. En ámbitos como la educación, la salud, la atención al público y la vida social en general, contar con esta herramienta marca una diferencia significativa.
Por eso, este tipo de iniciativas municipales adquiere un valor especial: acerca el aprendizaje a la comunidad y fomenta una ciudad más preparada para incluir a todas las personas.