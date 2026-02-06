La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: "Las Intervillas no se suspenden"

Una importante tormenta cubrió a toda la provincia desde temprano y Tafí del Valle no fue la excepción. Si bien la temperatura ofrece un alivio respecto al llano (a las 11 del mediodía el termómetro marcaba 17 grados, frente a los 24 de San Miguel de Tucumán), la lluvia sorprendió a todos en el Club de Veraneantes. El predio luce con evidente acumulación de agua en varios sectores, lo que podría complicar el normal desarrollo de las actividades de las Intervillas al aire libre programadas para esta tarde.