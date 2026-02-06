Secciones
La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: "Las Intervillas no se suspenden"

Una fuerte tormenta que aún no cesa dejó secuelas en el predio del Club de Tafí del Valle, poniendo en duda las actividades al aire libre. Sin embargo, la organización confirmó que recibirán a las delegaciones y, de ser necesario, activarán un "Plan B" con torneos de truco, billar y tenis de mesa bajo techo.

BAJO AGUA. Así amaneció el predio del club, con charcos visibles tras la tormenta. El estado del campo obliga a evaluar el cronograma de actividades. BAJO AGUA. Así amaneció el predio del club, con charcos visibles tras la tormenta. El estado del campo obliga a evaluar el cronograma de actividades. Foto: Diego Caminos
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Una importante tormenta cubrió a toda la provincia desde temprano y Tafí del Valle no fue la excepción. Si bien la temperatura ofrece un alivio respecto al llano (a las 11 del mediodía el termómetro marcaba 17 grados, frente a los 24 de San Miguel de Tucumán), la lluvia sorprendió a todos en el Club de Veraneantes. El predio luce con evidente acumulación de agua en varios sectores, lo que podría complicar el normal desarrollo de las actividades de las Intervillas al aire libre programadas para esta tarde.

Sin embargo, desde la organización no bajan los brazos y llevan tranquilidad a las delegaciones. "Se va a hacer, tendremos una hermosa jornada", arenga Valentina Bujazha, una de las caras visibles del evento, mientras se mueve de un lado a otro alistando las instalaciones para recibir a los primeros deportistas que emprendieron viaje esta mañana.

La postura es clara: el evento no se detiene. "Por ahora no cancelaremos ni reprogramaremos nada, veremos qué pasa minuto a minuto. Recibiremos a las delegaciones igual; decidiremos qué disciplinas se pueden jugar hoy y pensaremos cuáles pueden arrancar mañana temprano si el tiempo no acompaña. Pero no se suspenderá", asegura Cristina "Kika" Ávila, otra de las responsables de la logística.

INUNDADA. Así luce la cancha N°2 de tenis, visiblemente pasada por agua. INUNDADA. Así luce la cancha N°2 de tenis, visiblemente pasada por agua. Foto: Diego Caminos

La alternativa bajo techo

De complicarse aún más las condiciones climáticas, la organización ya activó un "Plan B" para garantizar la competencia y la diversión: trasladar la acción a las instalaciones cerradas de la sede social (Club de Socios) para disputar torneos de tenis de mesa, billar y truco.

De una forma u otra, el espíritu de las Intervillas se mantiene intacto. Con sol o con lluvia, las delegaciones de Tafí del Valle, Raco, Villa Nougués y Marcos Paz cumplirán hoy con el ritual del reencuentro y la camaradería, ya sea embarrándose en la cancha o compartiendo una mesa bajo techo.

Temas San Miguel de TucumánTafí del ValleRacoVilla NouguésMarcos Paz
