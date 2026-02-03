Se adelantan las precipitaciones: cuándo llueve esta semana en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Según el pronóstico oficial para San Miguel de Tucumán, las máximas oscilarán entre 34 y 35°C hasta el jueves, con jornadas calurosas y parcialmente nubladas. Sin embargo, el viernes 6 de febrero se presenta como el día clave: se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, con probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%, ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h y descenso temporario de la temperatura.