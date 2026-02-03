Se adelantan las precipitaciones: cuándo llueve esta semana en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Las lluvias llegarán antes de lo previsto a Tucumán. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana estará marcada por altas temperaturas y un aumento progresivo de la inestabilidad, con tormentas que se adelantan hacia el final de la semana.
Según el pronóstico oficial para San Miguel de Tucumán, las máximas oscilarán entre 34 y 35°C hasta el jueves, con jornadas calurosas y parcialmente nubladas. Sin embargo, el viernes 6 de febrero se presenta como el día clave: se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, con probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%, ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h y descenso temporario de la temperatura.
Hacia la tarde y la noche del viernes, las lluvias continuarían de manera aislada, con menor intensidad (10 a 40%). Para el fin de semana, el SMN prevé condiciones más variables: sábado con probabilidad de tormentas y domingo con mejora gradual, aunque sin descartar nuevos episodios de inestabilidad.
El alivio térmico será parcial: pese a las lluvias, las temperaturas máximas seguirán rondando los 30 a 35°C, en un contexto típico de verano húmedo en la provincia.