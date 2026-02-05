Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por altas temperaturas y tormentas para este jueves 5 de febrero, con alcance en 17 provincias del país. Según precisó el organismo, este nivel de advertencia refiere a “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
La alerta por calor extremo afecta a sectores de la costa este de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos y Corrientes, el norte de Misiones, el este de Formosa y Chaco, el norte de Santa Fe y el sudeste de Santiago del Estero. De acuerdo con el SMN, estas condiciones pueden tener un impacto leve a moderado en la salud, aunque resultan “peligrosas” para grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?
En tanto, la advertencia por tormentas comprende el centro bonaerense, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa, Córdoba, San Luis, el noreste de Mendoza, La Rioja, el centro y este de Catamarca, el sudoeste de Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Salta y Jujuy. En estas zonas se esperan tormentas aisladas, algunas de intensidad localmente fuerte, con posible caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias acumuladas de entre 30 y 50 milímetros en cortos períodos.