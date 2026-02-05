Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

La alerta por calor extremo afecta a sectores de la costa este de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Entre Ríos y Corrientes, el norte de Misiones, el este de Formosa y Chaco, el norte de Santa Fe y el sudeste de Santiago del Estero. De acuerdo con el SMN, estas condiciones pueden tener un impacto leve a moderado en la salud, aunque resultan “peligrosas” para grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.