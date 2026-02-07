Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel

Tras nuevos anuncios sobre el acuerdo entre la Argentina y Estados unidos, los ADR y el S&P Merval saltaron con fuerza. El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos hizo escalar el precio de las acciones de San Miguel, la productora frutícola y exportadora de Tucumán, en un 20%, porque se espera que será muy beneficiada en exportaciones. Se trata de una de las señales más alentadoras para una actividad madre en Tucumán.