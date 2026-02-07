Secciones
Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel
Tras nuevos anuncios sobre el acuerdo entre la Argentina y Estados unidos, los ADR y el S&P Merval saltaron con fuerza. El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos hizo escalar el precio de las acciones de San Miguel, la productora frutícola y exportadora de Tucumán, en un 20%, porque se espera que será muy beneficiada en exportaciones. Se trata de una de las señales más alentadoras para una actividad madre en Tucumán.

Hace pocas semanas, San Miguel había reestructurado U$S 110,6 millones de su deuda por medio del canje de obligaciones negociables, y solicitud de consentimiento. Con este procedimiento, la compañía logró extender la totalidad de sus vencimientos financieros hasta julio de 2029. Con sede en Tucumán, San Miguel se dedica al procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global e incluyendo sus operaciones en Uruguay y Sudáfrica.

En tanto, Inversora Juramento, dedicada a las actividades agrícola-ganaderas en el noreste del país, subió 17,8% y Molinos Juan Semino, el mayor productor de almidón y gluten de trigo del país, lo hace un 4,1%. Además, los bonos soberanos argentinos avanzaron y el riesgo país se comprimió levemente y cerró arriba de los 500 puntos básicos.

El entendimiento comercial con Estados Unidos permitirá la merma de fricciones regulatorias

Mientras tanto, el Banco Central  (BCRA) completó 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas, tanto en el mercado cambiario como a través de operaciones en bloque, tras adquirir U$S 51 millones este viernes. En lo que va de 2026, la entidad sumó más de U$S 1.400 millones, cifra que representa aproximadamente el 14% de la meta anual establecida para la acumulación de reservas. Este proceso se observa justo cuando llegó la misión técnica del FMI para la revisión de metas en la Argentina.

