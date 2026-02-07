Chicos hiperconectados: ¿cuáles son los riesgos de la pantalla sin límites?

Están sentados en ronda, pero casi no se miran. Cada uno sostiene un celular o una tablet, y la luz de las pantallas les tiñe el rostro de azul. No hay charlas ni juegos compartidos; solo se escucha el murmullo desordenado de videos que suenan al mismo tiempo. Están juntos, pero cada uno en su propio mundo. A veces alguno sonríe o se ríe solo, sin levantar la vista; hace un comentario que los demás no entienden y sigue. Esta escena se repite cada vez con más frecuencia en todos los ámbitos de la vida: en un bar con amigos, en la escuela, en un cumpleaños y también durante el almuerzo familiar. La presencia de celulares en la mesa, es un hábito común que dificulta la comunicación con el entorno social.