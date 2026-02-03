Por qué los aviones dibujan líneas blancas en el cielo: la ciencia detrás del fenómeno

Estas marcas no son más que nubes artificiales. Según explica la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en una publicación de El Mundo, el fenómeno se origina en los motores de las aeronaves. Al volar a grandes alturas, los motores expulsan vapor de agua a temperaturas muy elevadas que, al entrar en contacto con el aire gélido de la atmósfera, se transforma en cristales de hielo.