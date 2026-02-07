Inmediatez digital y salud mental

Vargas explicó que la niñez y la adolescencia son etapas clave en la construcción de la vida adulta, ya que cada momento del desarrollo presenta necesidades y características propias. En la primera infancia, el uso excesivo de pantallas puede interferir en el neurodesarrollo, la socialización y la formación del autoconcepto. En la adolescencia, en cambio, la fuerte influencia de las redes sociales y la búsqueda de validación externa pueden impactar en la identidad, distorsionar la imagen corporal y, en algunos casos, favorecer la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Finalmente, concluyó destacando la importancia de promover una educación digital y de incorporar actividades que exijan atención sostenida, como deportes, propuestas artísticas o la lectura.