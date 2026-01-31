Por qué no es recomendable mirar el celular apenas te despertás

Además, las notificaciones laborales, las redes sociales o las noticias generan una sensación de presión que eleva el estrés y puede marcar el estado emocional durante varias horas. A esto se suma el impacto en el ciclo del sueño: de acuerdo con el portal de divulgación científica BrainFacts, la luz azul artificial que emiten los celulares altera los ritmos naturales de sueño y vigilia.