Cuál es el botón del aire acondicionado que ayuda a reducir el consumo energético

Para usar el modo seco o deshumidificador del aire acondicionado suele utilizarse el botón "Mode" o "Modo". Es la tecla del control que se utiliza para pasar del modo enfriamiento al modo seco y también a la ventilación o aire caliente para los equipos que tienen esta función. El "Dry" suele estar representado por una gota que aparece en el control al oprimir el botón.