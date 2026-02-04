Secciones
Cuál es el botón del aire acondicionado que ayuda a reducir el consumo energético

Las temperaturas del verano harán más que necesario el uso de los dispositivos de refrigeración.

Hace 3 Hs

El uso del aire acondicionado durante el verano incrementa exponencialmente el monto de la factura de electricidad a fin de mes. Por eso es importante conocer cuáles son las funciones más convenientes de usar y cuáles las que nos permiten ahorrar energía para disminuir el total del gasto mensual.

El botón del aire acondicionado que ayuda a ahorrar

Cuando cae la noche en el verano, es habitual querer dormir frescos, motivo por el que se recurre al aire acondicionado. Pero tenerlo entre ocho y 12 horas encendido, puede representar un gasto energético significativo que, de moderarse, produciría un ahorro importante.

Para eso el botón "Dry" -que en inglés significa "seco"- tiene la configuración clave. Se trata de una configuración de funcionamiento en la que el equipo consume menos energía. lo que hace es ajustar los niveles de temperatura y humedad del ambiente para crear condiciones agradables.

Para usar el modo seco o deshumidificador del aire acondicionado suele utilizarse el botón "Mode" o "Modo". Es la tecla del control que se utiliza para pasar del modo enfriamiento al modo seco y también a la ventilación o aire caliente para los equipos que tienen esta función. El "Dry" suele estar representado por una gota que aparece en el control al oprimir el botón.

Beneficios del "Dry" del aire acondicionado

- Más y mejor confort: reduce la humedad en el ambiente hace que te sientas más fresco y cómodo, incluso a temperaturas ligeramente superiores.

- Evita la aparición de moho: controla la humedad y ayuda a prevenir el crecimiento de moho, lo que es crucial para la salud y la integridad de tu hogar y quienes viven en él.

- Mayor eficiencia energética: al trabajar en la eliminación de la humedad, el aire acondicionado funciona de manera más eficiente, lo que puede traducirse en ahorros en tus facturas de energía.

