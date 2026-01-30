Secciones
SociedadTecnología

No apagues el aire acondicionado: lo que tenés que hacer si la habitación se puso muy fría

En algunas ocasiones, podemos pasar del confort al frío invernal en segundos. Expertos indicaron qué debemos hacer en estos casos.

¿El aire acondicionado está congelando? qué hacer en esos casos ¿El aire acondicionado está congelando? qué hacer en esos casos Fuente: La Vanguardia
Hace 1 Hs

Es posible pasar del calor insufrible al frío invernal en pocos minutos luego de encender el aire acondicionado. Así nos quedamos con una habitación congelada que nos obliga a volver al punto inicial. Pero este ciclo de variación extrema entre temperaturas mínimas y sofocantes puede llevarnos a un gasto excesivo de energía.

Por qué el modo "dry" de tu aire acondicionado es la opción ideal para combatir el calor

Por qué el modo dry de tu aire acondicionado es la opción ideal para combatir el calor

Apagar el aire acondicionado y volver a encenderlo como estrategia para equilibrar el frío excesivo del aire acondicionado solo puede llevarnos a sufrir más las altas temperaturas, contraer un resfrío y, por sobre todo, recibir una factura de la luz más abultada.

La empresa de aires acondicionados Daikin comentó en sus redes sociales, junto con su usual contenido de uso y trucos relacionados con los equipos, cuáles son esos hábitos que pueden llevarnos a consumir más energía de lo que en realidad deberíamos. Según los expertos de la firma, el error principal radica en la gestión de la temperatura cuando sentimos que la habitación ya está demasiado fría.

No lo apagues: ajustá la configuración

Cuando el ambiente llega a ese punto de "congelamiento" que mencionamos, la reacción instintiva es apretar el botón de off. Sin embargo, la recomendación de los especialistas es tajante: "Cuando sientas frío, no lo apagues". En su lugar, sugieren realizar un pequeño ajuste técnico que marcará la diferencia en tu bolsillo.

La clave está en subir un par de grados la temperatura o activar el modo 'fan' (ventilador). Al hacer esto, el equipo simplemente recircula el aire que ya está frío en el ambiente, manteniendo el confort sin necesidad de exigirle al compresor un esfuerzo extra.

El costo de las "aceleraciones"

¿Por qué apagarlo y volver a prenderlo es una mala idea? El motivo es técnico: cada vez que encendés el equipo, este sufre lo que los expertos llaman "aceleraciones". El motor debe realizar un pico de esfuerzo para enfriar el aire desde cero nuevamente, lo que provoca un salto brusco en el consumo de energía eléctrica.

"Si encendés y apagás el aire acondicionado, provocás aceleraciones y consumís más energía de la que deberías, lo que aumenta directamente tu factura", advierten desde Daikin. Siguiendo este consejo, no solo evitás los resfríos por cambios bruscos de temperatura, sino que lográs una eficiencia energética real para sobrevivir al verano de 2026 sin sorpresas al final del mes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
5

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
6

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Más Noticias
Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios