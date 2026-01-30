No apagues el aire acondicionado: lo que tenés que hacer si la habitación se puso muy fría

La empresa de aires acondicionados Daikin comentó en sus redes sociales, junto con su usual contenido de uso y trucos relacionados con los equipos, cuáles son esos hábitos que pueden llevarnos a consumir más energía de lo que en realidad deberíamos. Según los expertos de la firma, el error principal radica en la gestión de la temperatura cuando sentimos que la habitación ya está demasiado fría.