Tratando de entender a Trump: “Neomonarquismo” como forma de hacer política

Caso Epstein: Clinton reclama declarar a puertas abiertas

El ex presidente estadounidense Bill Clinton decidió tomar “el toro por las astas” y pedir que su declaración ante el Congreso para explicar cuáles fueron sus vínculos con el condenado delincuente sexual Jeffrey Epstein sea pública. “He pedido la divulgación completa de los archivos de Epstein. He proporcionado una declaración jurada de lo que sé. Y esta misma semana acepté presentarme en persona ante el comité. Pero todavía no es suficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes”, señaló, al reclamar que, ahora, el presidente de la comisión quiere que el debate sea a puerta cerrada.