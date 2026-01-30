Prometen seguir la ofensiva antimigración en Minneapolis

Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció el sábado cuando miembros de la Patrulla Fronteriza (CBP) lo inmovilizaron y le dispararon 10 veces cuando estaba en el suelo, mientras que Renee Good, de la misma edad y madre de tres hijos, murió el 7 de enero baleada adentro de su auto por un agente del servicio de inmigración (ICE), que trataba de impedir que se fuera del lugar.