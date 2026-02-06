Donald Trump firmó un decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina a EEUU

Según el texto oficial, la decisión se adoptó luego de evaluar la información presentada por el Secretario de Agricultura y otros datos relevantes. “Tras considerar la información proporcionada por el Secretario de Agricultura, entre otros datos relevantes, concluyo que las importaciones de recortes de carne vacuna magra en los Estados Unidos están actualmente sujetas al cupo arancelario (TRQ) para carne vacuna. Determino que el suministro de recortes de carne magra o de productos agrícolas directamente competitivos o sustitutos será insuficiente para satisfacer la demanda interna a precios razonables debido a un desastre natural y una importante disrupción en el mercado nacional”, señala el documento.