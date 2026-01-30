Bases militares de Estados Unidos, en la mira de Irán

TEHERÁN, Irán.- Las amenazas de Donald Trump al régimen iraní no quedaron sin respuesta: el régimen de la República Islámica anunció que responderá “de inmediato” en caso de un ataque de Estados Unidos. El general Mohamad Akraminia, portavoz del ejército iraní, advirtió que muchas bases estadounidenses que se encuentran dentro del alcance de misiles iraníes. Añadió que los portaviones estadounidenses tienen graves vulnerabilidades, tras el despliegue en los últimos días del USS Abraham Lincoln en Medio Oriente.