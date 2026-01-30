Bases militares de Estados Unidos, en la mira de Irán

TEHERÁN, Irán.- Las amenazas de Donald Trump al régimen iraní no quedaron sin respuesta: el régimen de la República Islámica anunció que responderá “de inmediato” en caso de un ataque de Estados Unidos. El general Mohamad Akraminia, portavoz del ejército iraní, advirtió que muchas bases estadounidenses que se encuentran dentro del alcance de misiles iraníes. Añadió que los portaviones estadounidenses tienen graves vulnerabilidades, tras el despliegue en los últimos días del USS Abraham Lincoln en Medio Oriente.
Estados Unidos cuenta con una importante fuerza militar en Medio Oriente, con tropas en más de una decena de países y navíos desplegados en las aguas de la región. Estas bases albergan a unas 40.000 personas, entre militares y civiles, además de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra.
La presencia estadounidense en la zona, que durante las guerras de Irak o Afganistán llegó a más de 160.000 soldados desplegados, se reforzó el año pasado por las tensiones entre Israel e Irán, y para responder a los continuos ataques de los hutíes de Yemen a navíos comerciales y militares en el mar Rojo.
En los últimos días, para proteger al personal en caso de una respuesta a gran escala, Washington pidió la salida voluntaria de dependientes de militares de las bases regionales.
Actualmente, según los corresponsales de la cadena británica BBC y de la agencia francesa AFP, Estados Unidos tiene instalaciones militares en 19 emplazamientos en la zona, ocho de ellos considerados permanentes por analistas regionales: Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria.
Según el instituto de investigación Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), el ejército estadounidense también utiliza grandes bases en Djibuti y Turquía, que forman parte de otros mandos regionales pero que a menudo contribuyen de forma significativa a las operaciones estadounidenses en Medio Oriente. Todas las bases están bajo el Mando Central del ejército (Centcom).
Las más importantes
El pequeño reino de Bahréin alberga la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, responsable de las fuerzas en el golfo Pérsico, el mar Rojo, el mar Arábigo, y la costa de África del este hacia el sur hasta Kenia.
Las instalaciones albergan el cuartel general del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos. Unos 9.000 militares estadounidenses están desplegados en este país insular.
Varios navíos de la Armada estadounidense tienen sede en el puerto de Bahréin. Sus aguas profundas que permiten la entrada de barcos de gran calado, como el portaaviones UUS Carl Vinson y cuatro buques antiminas y dos de apoyo logístico. La Guardia Costera estadounidense tiene seis lanchas de respuesta rápida.
Kuwait es de los países que cuenta con más bases militares estadounidenses en la región. Entre ellas está el Campamento Arifjan, sede del cuartel general avanzado del Centcom. La instalación sirve de núcleo operacional y logístico para las fuerzas armadas de Estados Unidos en Medio Oriente, con grandes reservas de material para abastecer a las distintas operaciones.
En Kuwait está la base aérea Ali al-Salem, que alberga la 386ª Ala Expedicionaria Aérea, “principal centro de transporte aéreo y puerta de enlace para el despliegue de potencia de combate a las fuerzas conjuntas y de coalición en la región”, según AFP.
Solo en el Campamento Arifjan y la báse aérea Ali al Salem, el ejército de Estados Unidos tiene a unos 13.500 militares, según el Departamento de Estado.
Qatar es otro pilar para Estados Unidos en la región. La base de Al Udeid, la mayor de toda la región, alberga un cuartel general avanzado del Centcom, así como de sus fuerzas aéreas.
Al Udeid ha sido fundamental para las operaciones que en el pasado ha llevado a cabo el ejército de Estados Unidos en Irak, Siria y Afganistán. En Qatar hay desplegados unos 10.000 soldados estadounidenses.