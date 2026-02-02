Secciones
Expira el último pacto nuclear entre Rusia y Estados Unidos

Ninguna de las dos potencias expresa voluntad de renovar el acuerdo que restringe el despliegue de armas atómicas.

HISTÓRICO. El pacto que firmaron Obama y Medvédev en 2010 redujo en 74% los límites del acuerdo de 1991. afp (archivo) HISTÓRICO. El pacto que firmaron Obama y Medvédev en 2010 redujo en 74% los límites del acuerdo de 1991. afp (archivo)
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- A menos que haya un cambio de última hora, el último tratado mundial que restringía el despliegue de armas nucleares, acordado por Estados Unidos y Rusia, llega a su fin el jueves.

El llamado Nuevo START, último tratado nuclear entre Washington y Moscú tras décadas de acuerdos que se remontan a la Guerra Fría, expira, y con él las restricciones a las dos principales potencias nucleares.

Este final aumenta el riesgo de proliferación nuclear en un contexto global altamente volátil.

El presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió en septiembre una prórroga de un año del Nuevo START. Cuando un periodista le preguntó a su homólogo estadounidense Donald Trump al respecto, éste respondió que una prórroga le “parece una buena idea”, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada.

En julio, el líder republicano había afirmado que “cuando se eliminan las restricciones nucleares, se trata de un problema importante para todo el mundo”.

Pero en octubre, sorprendió al mundo al pedir que Estados Unidos reanudara las pruebas nucleares por primera vez en más de 30 años, aunque no está claro si lo llevará a cabo.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la agencia francesa AFP que a Trump le gustaría ver “límites a las armas nucleares e involucrar a China en las conversaciones sobre control de armamentos”. La forma de lograrlo, dijo el funcionario, será aclarada por el mandatario “a su debido tiempo”.

Jon Wolfsthal, director de riesgo global de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo que Trump y Putin podrían descolgar el teléfono y acordar de inmediato la extensión del Nuevo START.

“Esta es una oportunidad fácil que el gobierno de Trump debería haber aprovechado hace meses”, dijo.

Wolfsthal es uno de los expertos que participan en el “Reloj del Juicio Final”, que simboliza la cercanía de la humanidad a la destrucción. Recientemente se adelantó la hora del reloj, en parte debido a la desaparición del Nuevo START.

¿”Formalidad vacía”?

En 2023, Rusia suspendió un elemento clave del Nuevo START, que permitía las inspecciones, debido al fuerte deterioro de las relaciones con la administración del presidente estadounidense Joe Biden por la invasión rusa de Ucrania.

Alexander Khramchikhin, analista militar ruso, dijo que las dos potencias ya habían indicado que harían lo que quisieran.

“Está claro que el tratado ha llegado a su fin”, afirmó. “Es solo una formalidad vacía que desaparecerá”.

Vassily Kashin, director del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrales en Moscú, dijo que Rusia observaría si Estados Unidos aumenta su arsenal nuclear y, de ser así, reaccionará.

“Pero si los estadounidenses no toman medidas drásticas, como la instalación de ojivas, lo más probable es que Rusia simplemente espere, observe y guarde silencio”, dijo.

Francia y el Reino Unido, aliados de Estados Unidos, también poseen arsenales nucleares, aunque a menor escala, mientras que India, Pakistán, Israel y Corea del Norte tienen armas nucleares, pero no forman parte de los acuerdos internacionales.

