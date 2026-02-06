Secciones
Donald Trump Trump difundió un polémico video que caricaturiza a los Obama como monos

El posteo generó un fuerte rechazo político y volvió a encender el debate sobre el uso de las redes sociales desde la Casa Blanca.

Imagenes del vídeo viralizado por Donald Trump. Foto captura Imagenes del vídeo viralizado por Donald Trump. Foto captura
Hace 4 Hs

Donald Trump volvió a quedar en el centro de la polémica tras difundir en sus redes sociales un video de tono conspirativo y contenido ofensivo que desató críticas de referentes demócratas y también de dirigentes internacionales. El material fue publicado el jueves por la noche en Truth Social, la plataforma que utiliza con frecuencia el mandatario. En las  imágenes aparecen Barack Obama y su esposa Michelle con rasgos de monos, una representación que fue señalada como racista y denigrante.

La pieza dura poco más de un minuto y muestra, hacia el final, los rostros de los Obama superpuestos sobre cuerpos de monos en un escenario selvático, mientras suena la canción The Lion Sleeps Tonight, popularizada por la película y el musical El rey león. En esa secuencia aparece además la marca de agua de la cuenta @xerias_x, un usuario de la red social X afín al republicano.

El fragmento forma parte de un montaje más extenso creado por ese mismo perfil, en el que distintos líderes políticos son caricaturizados como animales y terminan inclinándose ante una figura que representa a Trump como el “rey de la selva”.

Mientras el contenido se viralizaba y acumulaba reacciones, desde la Casa Blanca intentaron restarle importancia, según comentó La Nación. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó las críticas como una “falsa indignación” y sostuvo que se trata simplemente de un “meme de internet” que retrata a Trump como el “rey de la jungla” y a los demócratas como personajes de ficción. No precisó, sin embargo, si el presidente eliminará la publicación.

La publicación de Trump superó los 2.500 “me gusta” y ha sido compartida más de 1.100 veces. Lejos de apaciguar la tensión política, la publicación volvió a encender el debate sobre el uso de las redes sociales por parte del presidente y la circulación de contenidos que mezclan desinformación y  ataques personales.

Temas Barack ObamaMichelle ObamaDonald TrumpEstados Unidos
