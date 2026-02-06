Donald Trump Trump difundió un polémico video que caricaturiza a los Obama como monos

Donald Trump volvió a quedar en el centro de la polémica tras difundir en sus redes sociales un video de tono conspirativo y contenido ofensivo que desató críticas de referentes demócratas y también de dirigentes internacionales. El material fue publicado el jueves por la noche en Truth Social, la plataforma que utiliza con frecuencia el mandatario. En las imágenes aparecen Barack Obama y su esposa Michelle con rasgos de monos, una representación que fue señalada como racista y denigrante.
La pieza dura poco más de un minuto y muestra, hacia el final, los rostros de los Obama superpuestos sobre cuerpos de monos en un escenario selvático, mientras suena la canción The Lion Sleeps Tonight, popularizada por la película y el musical El rey león. En esa secuencia aparece además la marca de agua de la cuenta @xerias_x, un usuario de la red social X afín al republicano.
El fragmento forma parte de un montaje más extenso creado por ese mismo perfil, en el que distintos líderes políticos son caricaturizados como animales y terminan inclinándose ante una figura que representa a Trump como el “rey de la selva”.
Mientras el contenido se viralizaba y acumulaba reacciones, desde la Casa Blanca intentaron restarle importancia, según comentó La Nación. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó las críticas como una “falsa indignación” y sostuvo que se trata simplemente de un “meme de internet” que retrata a Trump como el “rey de la jungla” y a los demócratas como personajes de ficción. No precisó, sin embargo, si el presidente eliminará la publicación.
La publicación de Trump superó los 2.500 “me gusta” y ha sido compartida más de 1.100 veces. Lejos de apaciguar la tensión política, la publicación volvió a encender el debate sobre el uso de las redes sociales por parte del presidente y la circulación de contenidos que mezclan desinformación y ataques personales.
A video posted on President Trumpâs Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm— Yashar Ali ð (@yashar) February 6, 2026