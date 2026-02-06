Donald Trump Trump difundió un polémico video que caricaturiza a los Obama como monos

Donald Trump volvió a quedar en el centro de la polémica tras difundir en sus redes sociales un video de tono conspirativo y contenido ofensivo que desató críticas de referentes demócratas y también de dirigentes internacionales. El material fue publicado el jueves por la noche en Truth Social, la plataforma que utiliza con frecuencia el mandatario. En las imágenes aparecen Barack Obama y su esposa Michelle con rasgos de monos, una representación que fue señalada como racista y denigrante.