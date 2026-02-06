Cambios en la Municipalidad capitalina: Alejandro Sami se retira de Ingresos Municipales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán introdujo cambios en la conducción de la Secretaría de Ingresos Municipales, un área clave dentro del organigrama del Ejecutivo capitalino. A comienzos de esta semana, presentó su renuncia Alejandro Sami, quien ocupó el cargo desde el inicio de la gestión, en 2023.
La decisión fue formalizada mediante el decreto N° 0022, firmado el martes y publicado en el Boletín Oficial (BO) municipal. Allí la intendenta, Rossana Chahla, argumentó la designación por “la necesidad de profundizar y fortalecer las políticas públicas de esta administración, afianzando la cercanía con los vecinos, la vinculación con las instituciones democráticas y republicanas, y el fortalecimiento del ordenamiento y la transparencia, en pos de una gestión más eficiente, participativa y alineada con los objetivos del Departamento Ejecutivo Municipal”.
Para reemplazar a Sami, el municipio nombró a Fernanda Herrera, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretaria del área.
El contador cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito público, sobre todo ligado al peronismo. Entre 2003 y 2007 integró el espacio político de Fernando Juri, actual presidente del Concejo Deliberante, mientras se desempeñaba como vicegobernador de Tucumán.
Además, Sami fue vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros durante la gestión de Julio Miranda, en un directorio presidido por el actual diputado Carlos Cisneros e integrado, entre otros, por el ex magistrado Enrique Pedicone.
Si bien dejó la secretaría, el funcionario no se desvincularía de la Municipalidad y continuaría formando parte de la estructura como asesor de la Intendencia.