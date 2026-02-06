Secciones
Política

Cambios en la Municipalidad capitalina: Alejandro Sami se retira de Ingresos Municipales

El ahora ex secretario fue reemplazado por Fernanda Herrera, aunque continuaría ocupando el rol de asesor en el gabinete de Chahla.

CAMBIOS EN EL MUNICIPIO CAPITALINO. Alejandro Sami se retira de Ingresos Municipales. CAMBIOS EN EL MUNICIPIO CAPITALINO. Alejandro Sami se retira de Ingresos Municipales.
Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán introdujo cambios en la conducción de la Secretaría de Ingresos Municipales, un área clave dentro del organigrama del Ejecutivo capitalino. A comienzos de esta semana, presentó su renuncia Alejandro Sami, quien ocupó el cargo desde el inicio de la gestión, en 2023.

Obras y transporte, los temas en la agenda de Jaldo y Chahla

Obras y transporte, los temas en la agenda de Jaldo y Chahla

La decisión fue formalizada mediante el decreto N° 0022, firmado el martes y publicado en el Boletín Oficial (BO) municipal. Allí la intendenta, Rossana Chahla, argumentó la designación por “la necesidad de profundizar y fortalecer las políticas públicas de esta administración, afianzando la cercanía con los vecinos, la vinculación con las instituciones democráticas y republicanas, y el fortalecimiento del ordenamiento y la transparencia, en pos de una gestión más eficiente, participativa y alineada con los objetivos del Departamento Ejecutivo Municipal”.

Para reemplazar a Sami, el municipio nombró a Fernanda Herrera, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretaria del área.

El contador cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito público, sobre todo ligado al peronismo. Entre 2003 y 2007 integró el espacio político de Fernando Juri, actual presidente del Concejo Deliberante, mientras se desempeñaba como vicegobernador de Tucumán.

Rossana Chahla retomó la agenda de gestión y avanzó en la planificación de proyectos para 2026

Rossana Chahla retomó la agenda de gestión y avanzó en la planificación de proyectos para 2026

Además, Sami fue vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros durante la gestión de Julio Miranda, en un directorio presidido por el actual diputado Carlos Cisneros e integrado, entre otros, por el ex magistrado Enrique Pedicone.

Si bien dejó la secretaría, el funcionario no se desvincularía de la Municipalidad y continuaría formando parte de la estructura como asesor de la Intendencia.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánCarlos CisnerosJulio MirandaRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Apps de transporte en San Miguel de Tucumán: avanzan en un registro para los choferes

Apps de transporte en San Miguel de Tucumán: avanzan en un registro para los choferes

Rossana Chahla recibe a taxistas y avanza la reglamentación de ordenanzas que regulan el servicio de transporte por apps

Rossana Chahla recibe a taxistas y avanza la reglamentación de ordenanzas que regulan el servicio de transporte por apps

Cruces por las inundaciones: Sangenis le respondió a Molinuevo y habló de “oportunismo electoral”

Cruces por las inundaciones: Sangenis le respondió a Molinuevo y habló de “oportunismo electoral”

San Martín es mucho más grande que Atlético: la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

"San Martín es mucho más grande que Atlético": la frase de Fabricio Lenci que reavivó la grieta en Tucumán

San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

San Martín de Tucumán confirmó días, horarios y precios para la venta de entradas del amistoso ante Tucumán Central

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
2

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
3

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial
4

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
5

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes
6

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Más Noticias
Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

¿Quién corre con el caballo del comisario?

¿Quién corre con el caballo del comisario?

Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

“Punitivista e ilegal”: fuerte rechazo de Andhes por el traslado de adolescentes al penal de Benjamín Paz

“Punitivista e ilegal”: fuerte rechazo de Andhes por el traslado de adolescentes al penal de Benjamín Paz

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

Comentarios