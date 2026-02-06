Cambios en la Municipalidad capitalina: Alejandro Sami se retira de Ingresos Municipales

La decisión fue formalizada mediante el decreto N° 0022, firmado el martes y publicado en el Boletín Oficial (BO) municipal. Allí la intendenta, Rossana Chahla, argumentó la designación por “la necesidad de profundizar y fortalecer las políticas públicas de esta administración, afianzando la cercanía con los vecinos, la vinculación con las instituciones democráticas y republicanas, y el fortalecimiento del ordenamiento y la transparencia, en pos de una gestión más eficiente, participativa y alineada con los objetivos del Departamento Ejecutivo Municipal”.