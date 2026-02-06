Cruces por las inundaciones: Sangenis le respondió a Molinuevo y habló de “oportunismo electoral”

Las fuertes lluvias que volvieron a generar anegamientos en San Miguel de Tucumán derivaron en un nuevo cruce político. El subsecretario de Gobierno municipal, Alejandro Sangenis, salió al cruce de la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien había cuestionado la situación en la capital, y la acusó de criticar ahora por conveniencia electoral lo que antes -dijo- no señalaba.
Sangenis sostuvo que la legisladora “debuta en el Congreso sin mostrar resultados concretos para Tucumán” y que recién ahora, ya instalada en la ciudad, advierte problemas que existen desde hace años. “La diputada Molinuevo, así como debuta en el Congreso sin hacer nada, ahora estrena la ciudadanía capitalina dándose cuenta de que en la zona donde vive se anega cada vez que llueve”, expresó.
El funcionario municipal planteó que durante los ocho años de gestión de Germán Alfaro no se escuchaban cuestionamientos públicos de su parte. “Capaz no sucedía en la gestión de ocho años de Germán Alfaro, a la cual ella votaba y adhería con fervor. Ahora le compite a la intendenta por TikTok, criticando y azorándose por un fenómeno climático que recién descubre”, lanzó.
Sangenis defendió la gestión municipal
En ese sentido, Sangenis remarcó que la actual administración municipal trabaja en obras y mantenimiento del sistema pluvial, pero cuestionó el tono de las críticas opositoras. “Ahora que es diputada nacional aparecen las denuncias y los cuestionamientos. Antes, cuando gobernaba un espacio de su mismo signo político, no decía nada. Es evidente que hay un posicionamiento electoral detrás de estas declaraciones”, afirmó.
El subsecretario también ironizó sobre el contexto climático y pidió que el debate se centre en propuestas concretas. “Estamos ante fenómenos climáticos que afectan a muchas ciudades del mundo, pero lo importante es trabajar con responsabilidad. Por lo demás, seguimos esperando el fruto de su trabajo en el Congreso de la Nación a favor de los tucumanos”, concluyó.