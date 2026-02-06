Cruces por las inundaciones: Sangenis le respondió a Molinuevo y habló de “oportunismo electoral”

El funcionario municipal planteó que durante los ocho años de gestión de Germán Alfaro no se escuchaban cuestionamientos públicos de su parte. “Capaz no sucedía en la gestión de ocho años de Germán Alfaro, a la cual ella votaba y adhería con fervor. Ahora le compite a la intendenta por TikTok, criticando y azorándose por un fenómeno climático que recién descubre”, lanzó.