Rossana Chahla retomó la agenda de gestión y avanzó en la planificación de proyectos para 2026

Tras el receso de verano, la intendente capitalina encabezó una reunión con su gabinete.

Hace 1 Hs

Tras el receso de verano, la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó este viernes una reunión de trabajo con su gabinete para delinear, coordinar y profundizar la planificación de los proyectos previstos para el año 2026.

Durante el encuentro, la jefa del Ejecutivo municipal reafirmó las prioridades de su gestión y destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada entre las distintas áreas. 

“En este encuentro reafirmamos nuestras prioridades de gestión y el compromiso de seguir trabajando de manera articulada, siempre con el foco puesto en las necesidades y el bienestar de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, sostuvo.

En ese marco, Chahla remarcó que la gestión municipal continuará enfocada en el desarrollo integral de la capital. “Con compromiso, responsabilidad y dedicación, continuaremos poniendo lo mejor de nuestra gestión al servicio de San Miguel de Tucumán”, afirmó, al tiempo que aclaró que todas las acciones tienen como objetivo que la ciudad “siga avanzando, creciendo y transformándose con más obras, más servicios y más oportunidades para todos y todas”.

De la reunión participaron la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa; el contador General, Marcelo Albaca; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca; el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián; la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer; la secretaria de Cultura, Soledad Valenzuela; y el subsecretario de Prensa y Comunicación Institucional, Pablo Haro.

