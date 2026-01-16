Rossana Chahla retomó la agenda de gestión y avanzó en la planificación de proyectos para 2026

En ese marco, Chahla remarcó que la gestión municipal continuará enfocada en el desarrollo integral de la capital. “Con compromiso, responsabilidad y dedicación, continuaremos poniendo lo mejor de nuestra gestión al servicio de San Miguel de Tucumán”, afirmó, al tiempo que aclaró que todas las acciones tienen como objetivo que la ciudad “siga avanzando, creciendo y transformándose con más obras, más servicios y más oportunidades para todos y todas”.