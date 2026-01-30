Apps de transporte en San Miguel de Tucumán: avanzan en un registro para los choferes

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán prepara el lanzamiento de un registro para el Servicio Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), para avanzar con la reglamentación del sistema. Se trata de un portal digital en el que se inscribirán taxistas, conductores, auxiliares y agencias que utilicen como actividad el traslado de ciudadanos en la Capital y le servirá al municipio para transparentar la información sobre los choferes.
Funcionarios y equipos técnicos de las secretarías de Movilidad Urbana e Innovación Tecnológica mantuvieron una reunión de trabajo donde se ultimaron detalles sobre el sitio. “Queremos dar esa certidumbre y ese orden, de tal manera que puedan inscribirse, saber a ciencia cierta cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones mecánicas que tienen que tener los vehículos, qué licencia profesional se necesita para conducir un auto dentro de las aplicaciones o dentro del servicio de taxi, y cuál va a ser la periodicidad de las revisiones”, remarcó Benjamín Nieva, a cargo de la oficina de transporte.
Además, el secretario indicó que la reglamentación estará lista el 9 de febrero y a partir de allí comenzará a implementarse el nuevo sistema. “Ahí ya va a existir la reglamentación y el registro, que también está creando Innovación Tecnológica, para que se puedan inscribir y comenzar a trabajar en función de estas dos ordenanzas que aprobó recientemente el Concejo Deliberante y que ya fueron promulgadas por la Intendencia”, detalló.
Por su parte, Omar Abraham, encargado de la secretaría que atiende la parte técnica, explicó las bondades del portal web. “Desde Innovación Tecnológica estamos trabajando, siguiendo los lineamientos de nuestra intendenta, Rossana Chahla, en el registro de todas las plataformas como Uber, Didi y Cabify, y también en el registro de choferes y auxiliares. Los taxis ya tenían los suyos correspondientes y ahora se suman los de las apps y las motos, para que la gente de Movilidad pueda trabajar y llevar ordenadamente todas las habilitaciones correspondientes, según marca la ordenanza”, desarrolló.
Por último, el funcionario aseguró que la medida “viene a unificar los requerimientos y se normaliza de esta forma el uso de las plataformas. El municipio va a tener un registro completo de quiénes son los choferes y los auxiliares y cuáles son los móviles que están circulando, lo que también le da mayor seguridad a la población”.