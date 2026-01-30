Apps de transporte en San Miguel de Tucumán: avanzan en un registro para los choferes

Por su parte, Omar Abraham, encargado de la secretaría que atiende la parte técnica, explicó las bondades del portal web. “Desde Innovación Tecnológica estamos trabajando, siguiendo los lineamientos de nuestra intendenta, Rossana Chahla, en el registro de todas las plataformas como Uber, Didi y Cabify, y también en el registro de choferes y auxiliares. Los taxis ya tenían los suyos correspondientes y ahora se suman los de las apps y las motos, para que la gente de Movilidad pueda trabajar y llevar ordenadamente todas las habilitaciones correspondientes, según marca la ordenanza”, desarrolló.